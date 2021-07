Attualita 1666

Acqua: riprende l'erogazione idrica a Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco

Siciliacque è intervenuta per riparare il guasto verificatosi in contrada Sabucina e gradualmente riprende la distribuzione idrica

Redazione

09 Luglio 2021 15:32

Dopo la conclusione degli interventi programmati in contrada Sabucina, il fornitore di sovrambito Siciliacque ha ripristinato la portata al serbatoio di San Giuliano, cosa che ha consentito a Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, di riavviare la distribuzione nel capoluogo. In dettaglio, stamane a Caltanissetta è stata effettuata la distribuzione nelle zone di Santa Barbara e Trabbonella; è stata altresì riavviata l’erogazione – in modalità H24 – alle utenze della zona di via Padre Scuderi - via Colonnello Eber, parte di Via Redentore fino alla Via Re d’Italia (lato destro).

Per quanto riguarda le utenze che ricadono nell’area che va dalla Via Re D’Italia (lato sinistro) fino al Corso Umberto (chiesa di Santa Lucia) a scendere fino alla Via Consultore Benintendi, la distribuzione è stata riavviata in mattinata e sarà operativa sino alle 20. Per la giornata di domani, sabato 10 luglio, a condizione che la portata ripristinata da Siciliacque resti adeguata, la distribuzione verrà riavviata nelle zone del Centro Storico Sant’Anna, Centro Balate, Angeli e Viale Amedeo. Messo a punto il calendario della ripresa della distribuzione anche nei comuni di San Cataldo e Serradifalco dopo la conclusione degli interventi del fornitore di sovrambito Siciliacque in contrada Sabucina. Tale calendario rimane subordinato all’effettiva fornitura da parte di Siciliacque dei quantitativi programmati.

San Cataldo Sabato 10 luglio Zone 2 – 5 e 6; Domenica 11 Luglio Zone 3 – 4 e 6; Lunedì 12 Luglio Zone 1 – 5 e 6; Martedì 13 Luglio Zone 4 e 6; Mercoledì 14 Luglio Zone 2 – 5 e 6

Serradifalco Sabato 10 luglio Accumulo; Domenica 11 Luglio Zona Bassa; Lunedì 12 Luglio Zona Alta; Martedì 13 Luglio Accumulo; Mercoledì 14 Luglio Zona Bassa.



