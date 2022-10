Sport 255

Riolo e Marin al 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone: la gara si terrà nel fine settimana

La partenza del 20° Rally di Caltanissetta è prevista alle 17.30 dal C.so Umberto I° di Caltanissetta

Redazione

20 Ottobre 2022

L’equipaggio del Targa Racing Club/CST Sport sarà, sulla Peugeot 208 del Blue Orange, al via della gara nissena, valida come ultima prova del CRZ e del Campionato Siciliano per Auto Moderne e Storiche, che andrà in scena sabato 22 e domenica 23 ottobre. Cerda (PA) 20 Ottobre. Ernesto Riolo e Maurizio Marin, dopo il prestigioso podio del Rally del Tirreno, sono pronti a rientrare in gara nell’imminente fine settimana, per completare la fase zonale della Coppa Italia, con la disputa del 20° Rally di Caltanissetta e del Vallone. Hanno scelto di parteciparvi con la Peugeot 208 del Blue Orange, dopo aver già raggiunto in precedenza con l’altra vettura a marchio francese, il diritto di partecipazione alla finale della kermesse tricolore che si svolgerà a Pico e Cassino il 5 e 6 Novembre.

Resta aperta la corsa alla vittoria di classe Rally 4 nel Campionato Siciliano dove al momento sono primi ex equo. "Abbiamo voluto essere comunque al via del Rally di Caltanissetta - ha dichiarato Riolo - per onorare la 20° edizione di questa gara che in passato ha offerto sempre spunti di grande interesse e perché anche vincere la coppa di una classe così competitiva come la Rally 4 del Campionato Siciliano è un traguardo importante. Sarà quindi un confronto interessantissimo e noi dopo il risultato del Rally del Tirreno siamo consapevoli delle nostre potenzialità. Oltretutto vogliamo rimanere “caldi” in vista della finale del CRZ"-.Marin ha confermato il feeling ormai raggiunto col giovane pilota figlio d’arte: -"E' evidente che la prestazione del Rally dei Tirreno è arrivata grazie all’affiatamento ormai consolidato che si è creato nel nostro equipaggio, o per meglio dire in tutto il team. Abbiamo unito la voglia di crescita di Ernesto, la mia esperienza e il livello tecnico del sodalizio formato da Targa Racing Club e Cst Sport. La partenza del 20° Rally di Caltanissetta è prevista alle 17.30 dal C.so Umberto I° di Caltanissetta e poco dopo alle 17.44 il passaggio sulla PS. 1 Caltanissetta DLF, quindi l’entrata in parco Assistenza a Mussomeli in Piazza della Repubblica alle 18.45. La nuova partenza sarà data domenica 23 ottobre con Start da Viale Peppe Sorce alle ore 7.15.Tre i loop di prove in programma: La Ps (2-5-8) Acquaviva - Ninni Mulè di Km 8.50 si disputerà alle 8.41, alle 12.41 e alle 16.41.; la Ps. (3-6-9) Milena – Alfredo Cordaro di Km 4,84 alle 9.35,13.35,17.35 e la Ps (4-7-10) Mussomeli - Peppino Farina di Km 8.40 alle 10.10, 14.10 e 18.10. L’arrivo è previsto in via Peppe Sorce a Mussomeli alle 18.30.



© Riproduzione riservata

