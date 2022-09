Rimane con la gamba incastrata in un macchinario per sbucciare le mandorle: 43enne trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta

Rimane con la gamba incastrata in un macchinario per sbucciare le mandorle: 43enne trasportato al Sant'Elia di Caltanissetta

L'uomo è stato sottoposto a un delicato e complesso intervento eseguito dagli ortopedici e i chirurghi vascolari

Rita Cinardi

Incidente sul lavoro ieri in un'azienda agricola di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Un uomo di 43 anni, mentre stava lavorando, è finito con la gamba incastrata in un macchinario per sbucciare le mandorle. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tagliato le lamiere. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso. I sanitari, dopo avere stabilizzato il paziente, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Dagli esami è emerso che la gamba era fratturata in più punti. L'uomo è stato dunque sottoposto a un delicato e complesso intervento eseguito dagli ortopedici e i chirurghi vascolari. Adesso è ricoverato nel reparto di Ortopedia, le sue condizioni sono stabili.



