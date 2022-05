Attualita 137

Rilancio del centro storico di Gela, contributi agli operatori economici: ecco a chi sono destinati

Previsti fondi per le nuove attività, per quelle già esistenti e per associazioni e consorzi

Redazione

L’Amministrazione Comunale accende i riflettori sul centro storico, che si punta ad incentivare nell’ambito di un progetto di rilancio e riqualificazione che prevede l’apertura di attività commerciali, artigianali e culturali, di luoghi di ritrovo e svago per giovani, turisti e visitatori. Amministratori e consiglieri comunali hanno lavorato insieme al documento che questa mattina, in Municipio, è stato al centro di un incontro tra il vicesindaco Terenziano Di Stefano, le associazioni datoriali e di categoria, gli ordini professionali e i consiglieri Rosario Faraci e Giuseppe Morselli. L’iniziativa è partita da una mozione presentata, da quest’ultimo e prevede un contributo economico da destinare ad operatori economici ed enti privati senza fini di lucro, associazioni, consorzi operativi nel territorio comunale nel settore del commercio, dell’artigianato, dei servizi turistici e ai Centri Commerciali Naturali.

Tre le azioni previste. La prima è riservata alle nuove attività e prevede una dotazione di 600.000,00 euro, volta anche a sostenere l’imprenditoria femminile e giovanile. L’Azione B si rivolge ad attività già esistenti, e ha una dotazione di 340.000,00 euro finalizzati a migliorare il decoro, la qualità, la vivibilità e la sicurezza del centro storico. La terza, Azione C, si rivolge alle Associazioni, ai Consorzi di operatori e ai Centri Commerciali Naturali, con una dotazione di 140.000,00 euro da investire per rendere maggiormente attrattive le vie commerciali, aiutando a contrastare la desertificazione.

L’importo totale a disposizione, dunque, è pari a € 1.080.000,00 e saranno accolte le domande fino ad esaurimento di tale importo. I contributi economici sono a fondo perduto. “Al momento, questo progetto è solo una bozza sulla quale, da oggi, intendiamo confrontarci, infatti ci siamo lasciati con l’impegno di rivederci tra 10 giorni. Abbiamo lasciato una copia a tutti gli intervenuti, che hanno avuto parole di elogio per l’impegno profuso da amministrazione e consiglieri, con l’unico obiettivo di dare nuova vita al nostro bellissimo centro storico. Attendiamo le loro eventuali proposte aggiuntive e migliorative, in modo da procedere con l’attuazione dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Questo progetto si inserisce nella più ampia operazione di rilancio del centro della nostra città all’interno del quale si inseriscono il progetto “Una Via Tre Piazze” e tutti gli altri che stiamo seguendo e monitorando per rimettere in moto tutto il centro storico” ha commentato il Vicesindaco Terenziano Di Stefano.



