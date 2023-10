Eventi 610

Rigenerazione urbana, nel quartiere Saccara di Caltanissetta inaugurato il Percorso d'Arte Sacra

Nel corso dell'evento è stato possibile anche visitare la casa natìa di padre Angelico Lipani

Redazione

Oggi in occasione del 138° anniversario dalla Fondazione "Padre Angelico Lipani" è stato inaugurato il Percorso d’Arte Sacra ed il nuovo Centro d’Aggregazione "Venerabile Angelico Lipani" nel Quartiere della Saccara, in presenza del Sindaco Gambino, la Reverendissima Madre Generale Priscilla Dutra Moreira delle Suore Francescane del Signore della Citta’, Padre Piero della Chiesa Santa Croce e Padre Giuseppe Anfuso della Chiesa Sant’Antonio. Un importante primo tassello del Progetto di Rigenerazione Urbana dell’Amministrazione Comunale, che prevede la valorizzazione, la promozione di tutte le bellezze storico-culturali e l’ inclusione sociale delle diverse etnie presenti nel Quartiere.

Il Progetto di Riqualificazione rappresenta un’occasione per sostenere politiche di partecipazione sociale e non solo, ma soprattutto opportunità di rilancio territoriale, sia da un punto di vista culturale, economico ed artistico. L’iniziativa di oggi traccia nuove configurazioni e nuovi modelli di coesistenza interculturale in armonia con altri quartieri della città. Il Percorso d’Arte Sacra inaugurato oggi, è vettore di recupero identitario; infatti le istallazioni artistiche create e realizzate in chiave moderna con materiali di Riciclo dai due Artisti Maurizio Tomasello ed Angela Caruso, intendono comunicare messaggi socio-culturali, talvolta assopiti nella nostra Comunità. Arte e bellezza come alternativa al degrado ed alla decadenza.

Infatti, le istallazioni artistiche permanenti sono collocate all’esterno di case abbandonate o su muri esterni, proprio per dare la possibilità al singolo visitatore o a gruppi di visitatori di visitare il Percorso in qualsiasi momento. Un altro momento importante dell’evento storico-culturale, ma soprattutto religioso, è stata la possibilità di poter visitare per la prima volta la Casa natìa del Venerabile Angelico Lipani, all’interno della quale viene custodita la stanza Museale del Venerabile, dove ha esalato l’ultimo respiro.

Un luogo intriso di spiritualità, che le Suore Francescane Signore della Città hanno messo generosamente a disposizione del Comune; il nuovo Centro d’Aggregazione, grazie alla collaborazione del Terzo Settore(M.O.V.I, CeSVop, Scuola Professionale Eap Federcom ) coordinato da Filippo Maritato, avvierà attività di Sportello d’Ascolto per le famiglie ed i giovani, attività didattico-pedagogiche per bambini ed adolescenti del quartiere. Oltre ad un Ambulatorio di Prossimità che vedrà impegnati con attività di Volontariato, Medici, Operatori Sanitari ed Associati dell’ “APS Noi per la Salute-Tina Anselmi”, Presidente Dottore G.Pastorello.

Il giusto connubio tra impegno sociale- laico e missione cristiana. Grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, oggi è stato gettato il seme per creare condizioni di salute e di benessere psico-fisico per i nostri cittadini del Quartiere Saccara. Investire nella Prevenzione per una migliore qualità di vita, costruire relazioni sane tra le persone e l’ambiente, ma soprattutto credere che la “bellezza” salva il mondo.



