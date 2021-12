Attualita 90

Rigenerazione urbana a Mussomeli, pronti 19 progetti per la riqualificazione del centro storico

A gennaio sulla piattaforma verranno avviate ulteriori campagne di crowdfunding su altri immobili selezionati del Comune

Redazione

Diciannove transazioni, tra rogiti e preliminari d'acquisto, per altrettanti immobili nel centro storico del comune di Mussomeli in provincia di Caltanissetta, in netto anticipo sull’obiettivo iniziale di 30 compromessi nell'arco di tre anni. E' il bilancio conseguito negli ultimi dodici mesi dal programma di rigenerazione dei centri storici. A un anno dalla formalizzazione dell’accordo si è anche conclusa la prima campagna di crowdfunding su Its Lending, la prima piattaforma di lending crowdfunding interamente dedicata alla rigenerazione di borghi storici italiani, che ha visto come protagonista un edificio su tre livelli a pochi passi dal vecchio ospedale Maria Immacolata Longo.

A gennaio sulla piattaforma verranno avviate ulteriori campagne di crowdfunding su altri immobili selezionati del Comune. Il coinvolgimento di Its Lending getta le basi per nuove opportunità di attrarre investimenti per la riqualificazione dell'intera area comunale. L’accordo di rigenerazione urbana non si basa solamente sulla vendita di edifici, ma anche sulla rinascita del borgo, partendo dagli abitanti e dalle imprese locali fino ad arrivare al turismo.

Le opere di riqualificazione hanno infatti permesso a quattro operatori di Mussomeli di trovare lavoro nel settore immobiliare; due di loro sono "nuovi residenti" di origine americana, che, grazie all’acquisto di un’immobile tramite la Lifestyle company, hanno iniziato la loro nuova vita ai piedi del Castello Manfredonico. Sono ambiziosi anche gli altri progetti che verranno avviati dalle prossime settimane: primo fra tutti, il compromesso per un palazzo nobiliare in stile barocco, a pochi passi dalla vecchia sede del Comune, che verrà trasformato in una Its Clubhouse, uno spazio di co-living con 4 unità indipendenti comprensive di area wellness, zona co-working e ristorante caffetteria. Sono allo studio anche iniziative finalizzate alla valorizzazione del turismo locale.

Già oggi, grazie a questa collaborazione, il Comune di Mussomeli è comparso su 12 testate internazionali, aumentando così la notorietà del borgo all'infuori dei confini regionali. A partire dalla primavera 2022 sarà avviato un piano di promozione turistica e culturale, coordinando un programma di scambio con studenti dei migliori atenei inglesi del settore del turismo, in cui a rotazione un gruppo di universitari ogni tre mesi costruirà un marketing plan del territorio. Il piano di promozione turistica prevede inoltre una collaborazione con Apl Media, editore di riviste di prestigio internazionale quali National Geographic Traveller e National Geographic Food, che racconteranno il patrimonio artistico e gastronomico di Mussomeli sulle loro pagine.



