Rifiuti sulla Ss640: dopo la nota di Legambiente la prefettura di Caltanissetta sollecita Anas ad intervenire

Di seguito la nota a firma dei presidenti dei circoli di Legambiente di Caltanissetta e Agrigento, Ivo Cigna e Daniele Gucciardo

17 Giugno 2021 18:01

In data 17 giugno la Prefettura di Caltanissetta ha risposto alla segnalazione di Legambiente Caltanissetta ed Agrigento, sollecitando l'ANAS ad intervenire con immediatezza per rimuovere i rifiuti nella piazzola in cui è ubicato il monumento alla memoria del Magistrato Saetta e di suo figlio, vittime di mafia. La predetta nota è stata inviata per conoscenza anche alla Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta. Come in passato, siamo grati alla Prefettura di Caltanissetta per la solerzia con cui registra e risponde alle nostre segnalazioni. Con altrettanta chiarezza diciamo che l'ANAS dovrebbe garantire però tale pulizia e mantenimento del decoro in tutte le aree di sosta e di pertinenza della SS 640, denomina "Strada degli Scrittori".



