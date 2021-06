Attualita 186

Rifiuti sulla SS 640, ripulita la piazzola dedicata al giudice Saetta ma il tratto di Agrigento rimane sporco

A chiedere un intervento era stata Legambiente. L'Anas da anni cerca una collaborazione con le amministrazioni comunali

Redazione

21 Giugno 2021 20:43

"Dopo la denuncia di Legambiente e la nota dello scorso 15 giugno, grazie anche all'attenzione e alla sollecitazione della Prefettura di Caltanissetta, l'Anas ha fatto ripulire nello scorso week end la piazzola di sosta, situata lungo la "Strada degli Scrittori", in cui ricade il monumento alla memoria del Magistrato Saetta e di suo figlio (vittime di mafia), ma anche poche altre ricadenti sul tratto di strada nisseno". E' quanto scrive in un comunicato, l'associazione Legambiente presieduta da Ivo Cigna e Circolo Legambiente Rabat di Agrigento, presieduto da Daniele Gucciardo. "Le piazzole del tratto agrigentino invece sono rimaste piene di micro discariche abusive, con gravissimo nocumento per l'immagine, il decoro e l'ambiente del nostro territorio, attraversato da quella che le Istituzioni hanno voluto chiamare "Strada degli Scrittori". Il 21 giugno abbiamo ricevuto la risposta dell'Anas alla nostra missiva e a quella della Prefettura di Caltanissetta (17 giugno 2021), nella quale la stessa in sostanza scarica la responsabilità della mancata pulizia ai Comuni inadempienti.

A riguardo la stessa Società nella lettera: 1. dichiara che è "impegnata da anni nella ricerca di collaborazione da parte delle amministrazioni comunali interessate a garantire nei loro territori opportune condizioni di decoro"; 2. indica le norme che a suo dire la sollevano dalle responsabilità di mantenere pulita la SS 640: art.198 e 184 del TUA (D.lgs. 152/2006) e le "Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato” emanate dalla Regione Siciliana – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Delibera G.R. n. 248 del 05.07.2018). In questa sede ribadiamo che gli incivili che determinano questo sfregio alla Sicilia e all'Ambiente andrebbero severamente sanzionati, preventivando opportuni controlli (es. telecamere) .

Allo stesso tempo riteniamo non ricevibile questo balletto di responsabilità da parte di tutti coloro che hanno ruoli e competenze nella manutenzione e governo del territorio. Questa strada, non scelta da noi, è stata fatta diventare un simbolo per i tanti importanti scrittori che sono nati e/o vissuti nei territori attraversati e serviti (Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Russello, Rosso di San Secondo). Questa strada è diventata un simbolo per la lotta alla mafia. Lungo questa arteria infatti furono assassinati, in tempi diversi, due Magistrati (Rosario Livatino e Antonino Saetta con il figlio). Questa strada è attraversata ogni anno da centinaia di migliaia di turisti stranieri.

Per quanto detto invitiamo i Sindaci in indirizzo a trovare urgentemente tutte le forme possibili di collaborazione, magari istituendo un tavolo di concertazione con Anas e i Contraenti Generali dei due tratti stradali della SS 640 (lotto di Caltanissetta e lotto di Agrigento), per mantenere pulito questo importante e strategico asse viario. Chiediamo altresì alle Prefetture di volere monitorare/seguire l'avanzamento delle iniziative che metteranno in campo i Comuni e l'Anas per mantenere il decoro della "Strada degli Scrittori". Legambiente, con i suoi Circoli territoriali (Caltanissetta: legambientecaltanissetta@gmail.com; Agrigento: legambienteag@gmail.com), rimane comunque - conclude il comunicato - a disposizione per iniziative utili alla risoluzione del suddetto problema"



"Dopo la denuncia di Legambiente e la nota dello scorso 15 giugno, grazie anche all'attenzione e alla sollecitazione della Prefettura di Caltanissetta, l'Anas ha fatto ripulire nello scorso week end la piazzola di sosta, situata lungo la "Strada degli Scrittori", in cui ricade il monumento alla memoria del Magistrato Saetta e di suo figlio (vittime di mafia), ma anche poche altre ricadenti sul tratto di strada nisseno". E' quanto scrive in un comunicato, l'associazione Legambiente presieduta da Ivo Cigna e Circolo Legambiente Rabat di Agrigento, presieduto da Daniele Gucciardo. "Le piazzole del tratto agrigentino invece sono rimaste piene di micro discariche abusive, con gravissimo nocumento per l'immagine, il decoro e l'ambiente del nostro territorio, attraversato da quella che le Istituzioni hanno voluto chiamare "Strada degli Scrittori". Il 21 giugno abbiamo ricevuto la risposta dell'Anas alla nostra missiva e a quella della Prefettura di Caltanissetta (17 giugno 2021), nella quale la stessa in sostanza scarica la responsabilità della mancata pulizia ai Comuni inadempienti. A riguardo la stessa Società nella lettera: 1. dichiara che è "impegnata da anni nella ricerca di collaborazione da parte delle amministrazioni comunali interessate a garantire nei loro territori opportune condizioni di decoro"; 2. indica le norme che a suo dire la sollevano dalle responsabilità di mantenere pulita la SS 640: art.198 e 184 del TUA (D.lgs. 152/2006) e le "Linee Guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" emanate dalla Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Delibera G.R. n. 248 del 05.07.2018). In questa sede ribadiamo che gli incivili che determinano questo sfregio alla Sicilia e all'Ambiente andrebbero severamente sanzionati, preventivando opportuni controlli (es. telecamere) . Allo stesso tempo riteniamo non ricevibile questo balletto di responsabilità da parte di tutti coloro che hanno ruoli e competenze nella manutenzione e governo del territorio. Questa strada, non scelta da noi, è stata fatta diventare un simbolo per i tanti importanti scrittori che sono nati e/o vissuti nei territori attraversati e serviti (Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Antonio Russello, Rosso di San Secondo). Questa strada è diventata un simbolo per la lotta alla mafia. Lungo questa arteria infatti furono assassinati, in tempi diversi, due Magistrati (Rosario Livatino e Antonino Saetta con il figlio). Questa strada è attraversata ogni anno da centinaia di migliaia di turisti stranieri. Per quanto detto invitiamo i Sindaci in indirizzo a trovare urgentemente tutte le forme possibili di collaborazione, magari istituendo un tavolo di concertazione con Anas e i Contraenti Generali dei due tratti stradali della SS 640 (lotto di Caltanissetta e lotto di Agrigento), per mantenere pulito questo importante e strategico asse viario. Chiediamo altresì alle Prefetture di volere monitorare/seguire l'avanzamento delle iniziative che metteranno in campo i Comuni e l'Anas per mantenere il decoro della "Strada degli Scrittori". Legambiente, con i suoi Circoli territoriali (Caltanissetta: legambientecaltanissetta@gmail.com; Agrigento: legambienteag@gmail.com), rimane comunque - conclude il comunicato - a disposizione per iniziative utili alla risoluzione del suddetto problema"

Ti potrebbero interessare