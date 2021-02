Attualita 325

Rifiuti, servizio allo sbando in diversi comuni del sud del nisseno: Fp Cgil Caltanissetta chiede chiarimenti

Il sindacato denuncia le varie problematiche che attanagliano il servizio e che inevitabilmente si ripercuotono sui lavoratori

Redazione

01 Febbraio 2021 19:03

A seguito della riunione svoltasi oggi tra la Fp Cgil rappresentata da Rosanna Moncada e Paolo Anzaldi e la Tekra, la Cgil ha inoltrato una richiesta urgente per incontrare la Srr Cl Sud alla presenza di tutti i sindaci soci. L’incontro fissato a seguito della proclamazione dello stato di agitazione proclamato dalla Fp Cgil per i lavoratori in servizio presso i cantieri di Sommatino e di Riesi a causa del ritardo dei pagamenti e della mancata fornitura degli indumenti da lavoro, ha, in realtà, compreso l’intera problematica che riguarda l’ affidamento e la gestione del servizio e in misura prioritaria l’occupazione del personale di tutti i cantieri della SRR SUD Le questioni trattate da troppo tempo non trovano un adeguato approccio e stanno determinando tante incertezze tra i lavoratori causando altresì una condizione di estrema precarietà. Quasi ogni mese ci vediamo costretti ad intervenire per sollecitare il pagamento delle mensilità perché a causa dei ritardi da parte dei Comuni soci , queste, vengono pagate in ritardo dalla Ditta che si arrocca su posizioni che rispondono a logiche puramente aziendali di mera convenienza economica. Tutto questo si ripercuote esclusivamente sui lavoratori che alla fine del mese devono fare i conti con scadenze e pagamenti che non guardano in faccia a nessuno. Ribadiamo che si tratta di lavoratori che fin dall’inizio dell’emergenza hanno svolto il proprio lavoro senza fermarsi neanche un giorno anche quando mancavano i dispositivi di sicurezza a causa delle forniture. E ribadiamo , altresì, che si tratta di lavoratori che svolgono un servizio essenziale ai quali vengono negati diritti essenziali Stigmatizziamo entrambi gli atteggiamenti assunti sia da parte delle Amministrazione locali, a nostro parere indifferenti al problema sociale e occupazionale che si sta verificando ,sia da parte della Ditta che viene meno ai propri vincoli datoriali . Per il Comune di Gela non è stata aggiudicata alcuna gara mentre è’ trascorso più di un mese dalla revoca del contratto di gestione con la ditta Ecos che si era aggiudicata il servizio delle cosiddette cinque terre e ancora non sappiamo come vuole procedere la SRR CL SUD per l’affidamento del servizio di raccolta Riteniamo che sia giunto il momento di un confronto che veda insieme tutti i soggetti interessati a far si che ci si approcci con la consapevolezza e la determinazione di chi intende risolvere la questione.

