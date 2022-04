Attualita 144

Rifiuti non conformi, ancora troppe irregolarità a Caltanissetta: 76 sanzioni su 113 controlli

Persiste l'elevata quantità di rifiuti conferiti erroneamente che invece andrebbero meglio suddivisi

Redazione

05 Aprile 2022 17:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rifiuti-non-conformi-a-caltanissetta-ancora-troppe-irregolarita-76-sanzioni-su-113-controlli Copia Link Condividi Notizia

Per la terza settimana consecutiva nei giorni compresi da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile, la Polizia Municipale di Caltanissetta con il supporto degli operatoti Dusty, ha effettuato i controlli ambientali

e, dal numero di verbali emessi, 113 accertamenti, di cui solo 57 regolari, contro i 76 irregolarii, si evince ancora un'elevata percentuale di rifiuti non conformi.

I 76 verbali sono stati registrati per errato conferimento nelle vie Due Fontane, L. Monaco, Via E. Vassallo, N. Colajanni, Niscemi, Ruggero VII, Poggio Sant'Elia, Pietro Leone, San Nicolò, Duca degli Abruzzi, Piccola

Conceria, Signorino, Mussomeli, Punturno, Barrafranca, Monachino. Ed ancora nelle vie: Maida, Marocco, Re d'Italia, lungo la S.P. 103, in via Cardinale Dusmet e Mattarella, via Degli Orti e via Caporale Di Martino. Un dato ancora negativo che fa capire la poca attenzione da parte dei cittadini, e la scarsa propensione nel rispettare le corrette modalità di conferimento che sono chiaramente indicate sul calendario settimanale di raccolta porta a porta. Scopo primario di questi controlli che proseguiranno ancora nelle prossime settimane, è ridurre drasticamente i conferimenti in discarica dei rifiuti non riciclabili, e al contempo contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.



Per la terza settimana consecutiva nei giorni compresi da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile, la Polizia Municipale di Caltanissetta con il supporto degli operatoti Dusty, ha effettuato i controlli ambientali

e, dal numero di verbali emessi, 113 accertamenti, di cui solo 57 regolari, contro i 76 irregolarii, si evince ancora un'elevata percentuale di rifiuti non conformi. I 76 verbali sono stati registrati per errato conferimento nelle vie Due Fontane, L. Monaco, Via E. Vassallo, N. Colajanni, Niscemi, Ruggero VII, Poggio Sant'Elia, Pietro Leone, San Nicolò, Duca degli Abruzzi, Piccola

Conceria, Signorino, Mussomeli, Punturno, Barrafranca, Monachino. Ed ancora nelle vie: Maida, Marocco, Re d'Italia, lungo la S.P. 103, in via Cardinale Dusmet e Mattarella, via Degli Orti e via Caporale Di Martino. Un dato ancora negativo che fa capire la poca attenzione da parte dei cittadini, e la scarsa propensione nel rispettare le corrette modalità di conferimento che sono chiaramente indicate sul calendario settimanale di raccolta porta a porta. Scopo primario di questi controlli che proseguiranno ancora nelle prossime settimane, è ridurre drasticamente i conferimenti in discarica dei rifiuti non riciclabili, e al contempo contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare