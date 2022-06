Attualita 169

Rifiuti, M5S: "Ampliamento di Timpazzo è l'ultimo regalo di Musumeci ai gelesi. Lo impediremo"

Il governo Musumeci, secondo i grillini, si è dimostrato fallimentare e accanito contro Gela

Redazione

21 Giugno 2022 17:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rifiuti-m5s-ampliamento-di-timpazzo-e-lultimo-regalo-di-musumeci-ai-gelesi-lo-impediremo Copia Link Condividi Notizia

“Sulla gestione dei rifiuti il governo Musumeci si è dimostrato fallimentare e accanito contro il nostro territorio. Il sistema delle mega discariche è dispendioso e lascia le città sporche e invivibili con costi esorbitanti per i cittadini. Dal primo giorno proviamo a dare delle soluzioni ma Musumeci non ascolta. A Gela come nel resto della Sicilia pesa anche la mancata realizzazione dell’impiantistica relativa al trattamento della differenziata. Dopo quasi 5 anni Musumeci parla però di inceneritori come unica soluzione. Sul ciclo dei rifiuti questo governo regionale lascia ai siciliani un’eredità fallimentare”. A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all’ARS Nuccio Di Paola, Ketty Damante e Roberta Schillaci, a margine della riunione di Commissione Antimafia convocata a Gela.

“Non è immaginabile - spiegano i deputati - che Gela divenga la discarica della Sicilia con l’ampliamento dell’impianto di Timpazzo che peraltro arriverebbe in ogni caso alla saturazione entro brevissimo. Aumentare i quantitativi di rifiuti indifferenziati su un solo impianto è una scelta folle che noi contestiamo fortemente. Faremo tutto quanto in nostro potere per impedirlo e tutelare i cittadini del comprensorio. Se Musumeci pensa di lasciare ai gelesi questo ultimo regalo prima della fine del suo disastroso governo - concludono - si sbaglia di grosso”.



"Sulla gestione dei rifiuti il governo Musumeci si è dimostrato fallimentare e accanito contro il nostro territorio. Il sistema delle mega discariche è dispendioso e lascia le città sporche e invivibili con costi esorbitanti per i cittadini. Dal primo giorno proviamo a dare delle soluzioni ma Musumeci non ascolta. A Gela come nel resto della Sicilia pesa anche la mancata realizzazione dell'impiantistica relativa al trattamento della differenziata. Dopo quasi 5 anni Musumeci parla però di inceneritori come unica soluzione. Sul ciclo dei rifiuti questo governo regionale lascia ai siciliani un'eredità fallimentare". A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle all'ARS Nuccio Di Paola, Ketty Damante e Roberta Schillaci, a margine della riunione di Commissione Antimafia convocata a Gela. "Non è immaginabile - spiegano i deputati - che Gela divenga la discarica della Sicilia con l'ampliamento dell'impianto di Timpazzo che peraltro arriverebbe in ogni caso alla saturazione entro brevissimo. Aumentare i quantitativi di rifiuti indifferenziati su un solo impianto è una scelta folle che noi contestiamo fortemente. Faremo tutto quanto in nostro potere per impedirlo e tutelare i cittadini del comprensorio. Se Musumeci pensa di lasciare ai gelesi questo ultimo regalo prima della fine del suo disastroso governo - concludono - si sbaglia di grosso".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare