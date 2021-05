Attualita 123

Rifiuti a Timpazzo, Lorefice (M5S): "Gela non deve diventare la discarica della Sicilia"

Autorizzato il raddoppio il conferimento a Timpazzo del quantitativo di rifiuti da accogliere da 450 a 900 tonnellate al giorno

27 Maggio 2021 21:12

“Gela non può e non deve diventare discarica di Sicilia. La Regione ha già da tempo pianificato, con la complicità della SRR4 e il silenzio assenso del sindaco, di fare di Timpazzo l’hub di smaltimento dei rifiuti di mezza Isola, autorizzando il raddoppio del quantitativo di rifiuti da accogliere da 450 a 900 tonnellate al giorno. Questo progetto di ampliamento è in contrasto con lo stesso Piano rifiuti della Regione siciliana che esclude in siti sottoposti a vincolo, qualsiasi autorizzazione per ampliamento o nuova progettazione dell’impiantistica, il divieto è imposto nelle zone della Rete Natura 2000. Non solo, tale progetto risulta in contrasto con ben due strumenti di pianificazione del territorio, il Piano di Risanamento Ambientale e il Piano di Gestione della Riserva del Biviere di Gela e dei siti della Rete Natura 2000, entrambi approvati dalla Regione e sovraordinati allo stesso Piano Regionale dei Rifiuti.

Infine, già il precedente ampliamento della discarica di Timpazzo risultava violare una norma statale, per la precisione il DM 17 ottobre 2007 che (all'art. 5 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS”, comma 1, let. k.) vieta la “realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie”).Siamo pronti ad alzare le barricate”. A dichiararlo è il senatore del M5S Pietro Lorefice, componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

“È attesa nei prossimi giorni la decisione del Comitato tecnico specialistico sul progetto di ampliamento della discarica di Timpazzo su cui la Regione ha stanziato 15 milioni di euro, mentre la SRR4 non ha ancora ottemperato alle prescrizioni AIA legate al progetto della vasca E (quella sottoposta ad ampliamento) del 2013 e nel decreto autorizzativo per l’ampliamento. La Regione, che dovrebbe controllare le ottemperanze, concede piuttosto altri sei mesi di tempo autorizzandoli ad iniziare i lavori”.

“L’Isola intera piange un problema gravissimo nella gestione dei rifiuti, aggravato recentemente dalla situazione della discarica di Lentini. Ma la soluzione non può essere quella di continuare a devastare un territorio già martoriato da decenni con l’ampliamento della discarica di Timpazzo, così, allo stesso modo, nemmeno quella di condannare la Sicilia e i siciliani a dover moltiplicare i costi per trasferire i rifiuti fuori regione”. “La verità è sotto gli occhi di tutti” continua il senatore Lorefice.

“L'incapacità di programmare una gestione ordinaria dei rifiuti, coerente con i nuovi orientamenti e direttive europee sull’economia circolare, già recepite dal governo Conte II, sta condannando e penalizzando quelle aree in cerca di riscatto, dopo anni di inquinamento forsennato. Constatato il totale fallimento delle scelte politiche portate avanti da parte della giunta Musumeci, un fallimento che ben presto potrebbe mostrare pesanti ricadute nel territorio gelese, non c’è tempo da perdere: bisogna confrontarsi al più presto, tra tutti gli attori coinvolti, per tracciare una proposta sensata prima che sia troppo tardi e che la stessa Regione cali dall’alto scelte che potrebbero rivelarsi disastrose” conclude Lorefice.



