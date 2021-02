Attualita 375

Rifiuti, lavoratori senza stipendi: stato di agitazione in sette comuni del nisseno. Chiesto incontro al prefetto

Si tratta del personale della Tekra che svolge il servizio nei comuni di Gela, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Butera e Delia

Redazione

20 Febbraio 2021 10:19

La Fp Cgil Funzione Pubblica, ha chiesto un incontro al prefetto di Caltanissetta per affrontare insieme ai sindaci dei Comuni di Gela, Sommatino, Riesi, Butera, Sommatino, Mazzarino e Delia la problematica riguardante i lavoratori della Tekra."E’ appena trascorso un mese - si legge in una nota a firma di Rosanna Moncada e Paolo Anzaldi - da quando la Fp Cgil ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori in servizio presso i cantieri dei Comuni cosiddetti delle “cinque terre” e in quell’occasione, avevamo altresì chiesto un incontro alla SRR SUD per affrontare le criticità relative alla condizione di estrema precarietà ed incertezza dovuta soprattutto a causa del mancato affidamento del servizio di raccolta e alle continue proroghe concesse alla Tekra. Da allora niente è cambiato ne tantomeno abbiamo ricevuto riscontro dalla SRR SUD. Oggi , ci ritroviamo nella stessa identica situazione di un mese fa: retribuzioni non pagate e lavoratori costretti a lavorare senza indumenti da lavoro. Seppur consapevoli e forti delle prerogative e delle iniziative che possiamo mettere in atto come organizzazioni sindacali , riteniamo che la situazione non può protrarsi con queste modalità e a queste condizioni soprattutto perché solamente i lavoratori subiscono il danno maggiore di tali ritardi , dovendo, nonostante tutto, continuare a prestare il servizio alla Tekra, abbiamo chiesto , l’applicazione dell’art 30 comma 1 del contratto di lavoro che prevede , qualora l’azienda ritardi il pagamento (entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento) la decorrenza degli interessi nella misura del 3% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto"



