Attualita 87

Rifiuti, la Tekra sta per lasciare Gela: il nuovo servizio sarà affidato alla Srr Impianti

Trovato un accordo con i sindacati per il reclutamento del personale

Redazione

27 Settembre 2022 21:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rifiuti-la-tekra-sta-per-lasciare-gela-il-nuovo-servizio-sara-affidato-alla-srr-impianti Copia Link Condividi Notizia

Importante passo in avanti, oggi, verso la risoluzione della delicata questione rifiuti. Il Sindaco Lucio Greco è finalmente riuscito a riunire attorno ad un tavolo e a mettere d’accordo SRR, Impianti e Sindacati (CGIL, CISL, UIL, USB e UGL) e pertanto, a breve, sarà possibile procedere con l’avviso di selezione pubblica e le assunzioni. In questo modo, la Impianti potrà mettere a bando il reclutamento del personale necessario ad avviare il nuovo servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti in città e potrà essere chiusa la parentesi Tekra.

“Dopo tanto lavoro e tanto impegno, - ha commentato il Primo Cittadino - finalmente ho raggiunto il non semplice obiettivo di trovare un accordo condiviso da tutte le parti. Ci sono stati numerosi momenti dedicati al confronto e alla concertazione, che ora è sfociato in una unione di intenti tale da farci mettere alle spalle le tensioni e gli scioperi delle ultime settimane. Siamo, però, solo a metà dell’opera, e questa amministrazione comunale continuerà ora a lavorare senza sosta per far partire quanto prima il nuovo servizio con la società in house e ripulire la città. Sappiamo bene che attualmente ci sono molte lacune e si registrano molti disservizi, ma chiedo ai cittadini solo un altro po’ di pazienza. Massima attenzione, naturalmente, riserveremo anche al bacino dei lavoratori, compatibilmente con quanto previsto dalla legge. Di sicuro, a fronte di una emergenza che si avvia ad essere risolta, quale quella dei rifiuti, non vogliamo che ne esploda una di carattere occupazionale e sociale”.



Importante passo in avanti, oggi, verso la risoluzione della delicata questione rifiuti. Il Sindaco Lucio Greco è finalmente riuscito a riunire attorno ad un tavolo e a mettere d'accordo SRR, Impianti e Sindacati (CGIL, CISL, UIL, USB e UGL) e pertanto, a breve, sarà possibile procedere con l'avviso di selezione pubblica e le assunzioni. In questo modo, la Impianti potrà mettere a bando il reclutamento del personale necessario ad avviare il nuovo servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti in città e potrà essere chiusa la parentesi Tekra. "Dopo tanto lavoro e tanto impegno, - ha commentato il Primo Cittadino - finalmente ho raggiunto il non semplice obiettivo di trovare un accordo condiviso da tutte le parti. Ci sono stati numerosi momenti dedicati al confronto e alla concertazione, che ora è sfociato in una unione di intenti tale da farci mettere alle spalle le tensioni e gli scioperi delle ultime settimane. Siamo, però, solo a metà dell'opera, e questa amministrazione comunale continuerà ora a lavorare senza sosta per far partire quanto prima il nuovo servizio con la società in house e ripulire la città. Sappiamo bene che attualmente ci sono molte lacune e si registrano molti disservizi, ma chiedo ai cittadini solo un altro po' di pazienza. Massima attenzione, naturalmente, riserveremo anche al bacino dei lavoratori, compatibilmente con quanto previsto dalla legge. Di sicuro, a fronte di una emergenza che si avvia ad essere risolta, quale quella dei rifiuti, non vogliamo che ne esploda una di carattere occupazionale e sociale".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare