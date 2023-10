Attualita 364

Rifiuti, la città di Caltanissetta supera il 65% di raccolta differenziata

Per la prima volta il capoluogo nisseno supera la soglia del 65% di raccolta differenziata. Dagli ultimi dati della raccolta differenziata, elaborati dalla S.R.R. Ato 3, è emerso che la città di Caltanissetta ha registrato un notevole incremento di rifiuti avviati a recupero e sottratti alle discariche. In particolare, per la prima volta, la percentuale è andata oltre il 65% e, nello scorso mese di settembre, ha raggiunto il picco con il 65,87%. Nello specifico sono stati recuperati 1.555.290 kg. di rifiuti differenziati, contro gli 805.740 kg. di rifiuti indifferenziati. Un dato che, se mantenuto, permetterà alla città di ottenere dei fondi ripartiti dalla Regione Siciliana ai comuni dell'isola che superano la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

“Una bellissima notizia che premia la città e miei concittadini – commenta il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino - un dato eccezionale difficilissimo da raggiungere per una città di medie dimensioni come la nostra, con circa 60mila abitanti. Ringrazio tutti i miei concittadini che ogni giorno si impegnano a differenziare i loro rifiuti – continua il primo cittadino – so che è un compito quotidiano gravoso, ma che, per il bene di tutti, va fatto e va incrementato sempre di più. Un grande successo – aggiunge – ottenuto grazie anche al lavoro svolto con scrupoloso impegno dal personale della Dusty e dell’Ufficio comunale che si occupa del servizio di Igiene urbana”.



