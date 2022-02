Attualita 120

Rifiuti ingombranti, terminal bus di Brucazzi: a Gela torna lo Svuotacantine

Due giornate volutamente ravvicinate, per dare la possibilità a quanti più cittadini di conferire i loro rifiuti ingombranti

Redazione

05 Febbraio 2022 11:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/rifiuti-ingombranti-terminal-bus-di-brucazzi-a-gela-torna-lo-svuotacantine Copia Link Condividi Notizia

Amministrazione comunale e Tekra insieme per organizzare due nuovi appuntamenti con lo Svuotacantine. Le date sono il 13 febbraio e il 6 marzo. Due giornate volutamente ravvicinate, per dare la possibilità a quanti più cittadini di conferire i loro rifiuti ingombranti. Il servizio sarà attivo dalle ore 7 del mattino alle 12, al terminal bus di contrada Brucazzi. “Sappiamo che sono tantissimi i cittadini che attendono lo Svuotacantine, - affermano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Ambiente Cristian Malluzzo - che in passato ha visto una grande partecipazione e che in molti hanno continuato a chiederci negli ultimi mesi. Finalmente riusciamo a ripartire, e chiediamo ai nostri concittadini di collaborare e di non riversarsi tutti in un’unica giornata.

Chi non ha urgenza venga, magari, al secondo appuntamento. Per quanto riguarda l’altro, importante servizio che viene espletato al terminal bus di Brucazzi, ossia quello dei tamponi, onde evitare qualunque tipo di disagio, chiederemo all’ASP di fermarsi in quelle due giornate o di organizzarsi nelle ore pomeridiane. Un appello, infine, ci preme lanciarlo a chi ha già prenotato il ritiro, a domicilio, dei rifiuti. La data sarà rispettata e l’appuntamento resta valido. Pertanto, questi cittadini sono pregati di lasciare il proprio posto a chi non ha avuto modo di prenotarsi e ha esigenza di conferire i propri ingombranti”.



Amministrazione comunale e Tekra insieme per organizzare due nuovi appuntamenti con lo Svuotacantine. Le date sono il 13 febbraio e il 6 marzo. Due giornate volutamente ravvicinate, per dare la possibilità a quanti più cittadini di conferire i loro rifiuti ingombranti. Il servizio sarà attivo dalle ore 7 del mattino alle 12, al terminal bus di contrada Brucazzi. "Sappiamo che sono tantissimi i cittadini che attendono lo Svuotacantine, - affermano il Sindaco Lucio Greco e l'assessore all'Ambiente Cristian Malluzzo - che in passato ha visto una grande partecipazione e che in molti hanno continuato a chiederci negli ultimi mesi. Finalmente riusciamo a ripartire, e chiediamo ai nostri concittadini di collaborare e di non riversarsi tutti in un'unica giornata. Chi non ha urgenza venga, magari, al secondo appuntamento. Per quanto riguarda l'altro, importante servizio che viene espletato al terminal bus di Brucazzi, ossia quello dei tamponi, onde evitare qualunque tipo di disagio, chiederemo all'ASP di fermarsi in quelle due giornate o di organizzarsi nelle ore pomeridiane. Un appello, infine, ci preme lanciarlo a chi ha già prenotato il ritiro, a domicilio, dei rifiuti. La data sarà rispettata e l'appuntamento resta valido. Pertanto, questi cittadini sono pregati di lasciare il proprio posto a chi non ha avuto modo di prenotarsi e ha esigenza di conferire i propri ingombranti".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare