Rifiuti ingombranti, a Gela stop al conferimento: l'impianto rimarrà chiuso fino al 23 ottobre

I cittadini prenotati saranno ricontattati per stabilire una nuova data nel corso della prossima settimana

Redazione

18 Ottobre 2021 12:00

L’ufficio ambiente del Comune rende noto che l’impianto di contrada Bugiades, a Licata, gestito da Omnia, sarà chiuso da oggi e fino a sabato 23 ottobre al conferimento degli ingombranti, per risolvere alcuni problemi logistici e riorganizzare gli spazi, ampliandoli. I cittadini prenotati saranno ricontattati per stabilire una nuova data nel corso della prossima settimana. Non si escludono ulteriori chiusure dell’impianto, fino alla fine degli interventi che Omnia riterrà necessari.



