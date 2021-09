Rifiuti, il servizio verrà gestito in house: coinvolti i Comuni a sud della provincia di Caltanissetta

Incomincia a muoversi qualcosa per il passaggio alla Impianti Srr Ato 4 del servizio rifiuti per tutta la zona sud della provincia di Caltanissetta. La Impianti Srr, con sede operativa in contrada Timpazzo a Gela, gestirà il servizio in house così come deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci il 25 marzo e il 14 aprile 2021. L'amministratore unico, Giovanna Picone, ha convocato i sindacati e le altre parti interessate. La convocazione sarà in remoto e la riunione è stata indetta al fine di attivare le procedure di passaggio del personale, avente diritto, attualmente impegnato nel servizio di igiene ambientale. Il tavolo di concertazione si terrà il 14 settembre alle 15. "In realtà - ha detto Orazio Caiola, segretario provinciale aggiunto servizi ambientali dell'Ugl - avevamo chiesto un incontro in prefettura e l'intermediazione del prefetto".