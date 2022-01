Rifiuti, il servizio per quattro Comuni del nisseno passa alla Impianti Srr. Cgil: "No alle condizioni di lavoro imposte"

Rifiuti, il servizio per quattro Comuni del nisseno passa alla Impianti Srr. Cgil: "No alle condizioni di lavoro imposte"

Il sindacato invita i i sindaci a non firmare i contratti attuativi del servizio di raccolta dei rifiuti

Redazione

"Ci auguriamo che i sindaci dei comuni di Sommatino, Riesi, Mazzarino e Niscemi non firmino i contratti attuativi del servizio di raccolta dei rifiuti". E' quanto scrive in una nota, la Cgil. "Leggiamo con grande preoccupazione - spiega il sindacato - le dichiarazioni del Presidente della Srr Sud che con grande nonchalance ha affermato mezzo stampa che i lavoratori della Tekra che dovrebbero transitare alla impianti srr sud se non firmeranno, la Impianti troverà altro personale e aggiunge che sarà facile rimpiazzarli visto la lista di disoccupati che hanno voglia e bisogno di lavorare.

Parole pesanti e offensive che suonano come un vero e proprio avvertimento per i 47 lavoratori in servizio presso i comuni delle 5 terre: o si accettano le condizioni imposte dalla Impianti Srr Sud o si resta fuori. Condanniamo e stigmatizziamo le dichiarazioni del Sindaco Balbo e le modalità della Impianti srr nell'assumere il personale perché contrarie alla normative contrattuali vigenti nel comparto di riferimento e adottate con la prepotenza di chi ritiene di poter disporre del destino lavorativo di persone, lavoratori che per anni hanno assicurato e garantito un servizio essenziale come quello della raccolta dei rifiuti Recepiamo un gravissimo messaggio nelle parole di Balbo e ci auguriamo che i Sindaci dei Comuni di Sommatino, Riesi, Mazzarino e Niscemi abbiamo cura di questi lavoratori e delle loro famiglie .

Un modo semplice per dimostrare in questi tempi di pandemia la vera attenzione per un mondo del lavoro che inesorabilmente sembra andare sempre più verso la precarietà e contro la dignità del lavoro".



