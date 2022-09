Attualita 180

Rifiuti, Gela pronta a cambiare la gestione del servizio: 134 dipendenti Tekra con il fiato sospeso

Il servizio dovrebbe essere gestito dalla Impianti Srr ma il passaggio dalla vecchia alla nuova società non è automatico

Redazione

“Sono fiducioso in riferimento al fatto che, grazie all’interlocuzione avviata a Gela per mia espressa volontà, si potrà condividere un percorso con tutte le parti interessate che ci porterà a trovare una soluzione condivisa ai problemi emersi anche negli altri comuni quando è stato avviato il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti. Le mie preoccupazioni riguardano la qualità del servizio e il futuro dei lavoratori. Il nostro è l’ultimo comune in cui si partirà, ma è anche il più grande. Pertanto, le problematiche sono più importanti e meritano la massima attenzione”.

Così il sindaco Lucio Greco, che ieri a Palazzo di Città ha ricevuto il presidente della SRR, il sindaco di Mazzarino Vincenzo Marino, la presidente della Impianti, ing. Giovanna Picone, i rappresentanti della triplice sindacale, di USB e UGL insieme ad una delegazione di lavoratori. Presente anche il presidente del consiglio comunale Totò Sammito. Al centro della discussione le modalità del passaggio di cantiere per gli operai, tenuto conto del fatto che non c’è possibilità di un salto automatico applicando la clausola sociale. Sarà necessario per i dipendenti partecipare ad uno o più avvisi pubblici, cosa che comporta il possesso di una serie di requisiti che non tutti hanno. E’ stato stabilito che ad occuparsi di questo passaggio sarà la Impianti, che poi sottoporrà l’avviso (o gli avvisi) ai sindacati. Se questi lo condivideranno, ci si rivedrà tutti insieme per stilare un verbale di accordo a tutela delle maestranze. “Questo momento di confronto – aggiunge Greco - mi lascia ben sperare, e attendiamo ora i bandi per capire come procedere. Stiamo parlando del futuro di 134 lavoratori, e si deve andare con i piedi di piombo. Non a caso altri comuni come Piazza Armerina stanno vivendo le stesse difficoltà, al punto da minacciare di uscire dalla SRR4. Stiamo accelerando, ma valuteremo il da farsi passo dopo passo. Speriamo di evitare nuove proroghe a Tekra, ma occorrono tempi tecnici ben precisi per definire bene tutto questo delicato percorso”.



