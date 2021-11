Attualita 116

Rifiuti di mezza Sicilia a Timpazzo, Greco: "La discarica di Gela è quasi satura"

Il sindaco di Gela e gli altri componenti della Srr hanno preso parte ad un incontro convocato dall'assessore Baglieri

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo hanno preso parte oggi alla riunione della Srr Caltanissetta Sud convocata a Palazzo d'Orleans dall’assessore all’energia Daniela Baglieri. Con lei il Dirigente dell’omonimo dipartimento ing. Calogero Foti, i Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Giovanni Arnone, e dell’Ambiente Giuseppe Battaglia, l’ARPA e il Funzionario Direttivo Andrea Lipari. Sul tavolo, la complessa e delicata questione legata ai conferimenti a Timpazzo, nonché quella dei vincoli SIC e ZPS in vista della riperimetrazione e dell’ampliamento della discarica. “Come SRR – ha dichiarato Greco - abbiamo dato segnali di solidarietà prolungati agli altri territori della Sicilia, e ancora oggi, nonostante le nostre forti e legittime preoccupazioni, continuiamo a darne, permettendo il conferimento dei rifiuti di altre province a Timpazzo.

L’auspicio era che la riunione di oggi servisse almeno ad avere tempi certi rispetto al prolungarsi di questa emergenza, ma purtroppo così non è stato. La Regione ha annunciato che lunedì avrà un incontro con Sicula Trasporti e martedì ci riconvocherà insieme alle altre SRR della Sicilia per sapere cosa è stato fatto in base alle direttive regionali sul trasporto dei rifiuti fuori dall’Isola. Nelle more, però, rimane tutto invariato”. Greco ha sottolineato come, fino ad oggi, sia stato privilegiato il dialogo, condizione essenziale della buona politica, ma è altresì fondamentale poter iniziare a dare risposte chiare e certe ai cittadini. “Siamo stati aperti e disponibili, - ha aggiunto - abbiamo compreso le difficoltà di altre città, e non vorremmo ora essere costretti ad agire per altre vie pur di difendere le nostre comunità e i nostri territori. Urge un tavolo permanente per capire, innanzitutto, quanto durerà ancora questa situazione, che sta compromettendo la tenuta stessa della vasca, portandola rapidamente alla saturazione.

Serve individuare insieme i percorsi più giusti per ovviare a ciò, tenendo conto che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di dare conto alla comunità che rappresenta. A fronte di una situazione di emergenza, abbiamo fatto il possibile per non mettere in difficoltà la regione, a costo di subire attacchi e critiche pesanti, ma a tutto c’è un limite, e anche altri Sindaci della SRR convergono oramai su questa mia posizione e condividono quella che è stata la mia linea sin dall’inizio”.Greco conclude augurandosi che in settimana il Presidente della SRR, Filippo Balbo, convochi tutti i Sindaci per una discussione approfondita, alla luce dell’incontro di oggi e in vista di quello di martedì prossimo.



