Rifiuti da mezza Sicilia nella discarica di Gela, aumenta il quantitativo: chiesto consiglio monotematico

I consiglieri di maggioranza, appresa la notizia, hanno manifestato preoccupazione perchè anche Gela rischia un'emergenza rifiuti

15 Settembre 2021 20:09

I consiglieri di maggioranza, appresa la notizia secondo la quale la Regione vuole non solo aumentare il quantitativo dei rifiuti da conferire a Timpazzo (rifiuti provenienti dalle province di Catania e Messina) ma anche per più tempo, almeno altri 60 giorni, hanno deciso di convocare d’urgenza il sindaco Lucio Geco e tutta l’amministrazione comunale. I consiglieri sono fortemente preoccupati da questa nuova decisione calata dall’alto, perché potrebbe portare ad una veloce saturazione della discarica, con la diretta conseguenza che poi dovrebbe essere Gela a trovare un sito presso il quale conferire, con inevitabili disagi e aggravi di spesa.

Per questo, si intende anche chiedere la convocazione urgente di un consiglio comunale monotematico al Presidente Totò Sammito, alla presenza dell’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri e degli altri Sindaci soci della SRR, con il testa il Sindaco Filippo Balbo, in qualità di Presidente.



