Attualita 144

Rifiuti, controlli a tappeto nelle contrade di Caltanissetta: a maggio elevate 20 sanzioni

Operatori Dusty al fianco degli agenti di Polizia per contrastare il proliferare di micro-discariche

Redazione

26 Maggio 2021 15:44

Prosegue il giro di vite avviato dal Comune di Caltanissetta con il supporto di Dusty, per contrastare il "CONFERIMENTO NON CORRETTO" dei rifiuti. Una linea che l'Amministrazione comunale ha esteso anche alle contrade per combattere il proliferare di micro-discariche, visto che è in atto il radicale passaggio dal sistema di raccolta di prossimità - attraverso i contenitori stradali -, al metodo di raccolta differenziata porta a porta.

Il contrasto all'errato conferimento è l'azione strategica determinante per supportare gli utenti nel periodo di transizione per l'avvio del sistema Pap (Porta a porta) e fare in modo che vengano rispettate le modalità di

esposizione, come nel caso delle contrade Xirbi e Gibil Gabib e nella zona industriale e nelle aree limitrofe: Valle, Massari, Iuculia, Montone, Gibil Gabib, Schunchipane, Musta, Perciata, Pescazzo, Xirbi, Chiapparia e Borgo Petilia.

Dall'1 al 25 maggio stati accertati 18 verbali di cui: 15 per violazioni dell'ordinanza del sindaco in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, dell'importo di 50 euro più spese per sanzione, per non aver rispettato

correttamente le modalità di conferimento e gli orari previsti di esposizione (dalle 20,00 ed entro le ore 6,00 del giorno precedente al ritiro); ed altre 3 violazioni amministrative in materia di Testo Unico Ambiente - abbandono rifiuti su suolo, D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - pari a 600,00 euro più spese per ogni sanzione.



Prosegue il giro di vite avviato dal Comune di Caltanissetta con il supporto di Dusty, per contrastare il "CONFERIMENTO NON CORRETTO" dei rifiuti. Una linea che l'Amministrazione comunale ha esteso anche alle contrade per combattere il proliferare di micro-discariche, visto che è in atto il radicale passaggio dal sistema di raccolta di prossimità - attraverso i contenitori stradali -, al metodo di raccolta differenziata porta a porta.

Il contrasto all'errato conferimento è l'azione strategica determinante per supportare gli utenti nel periodo di transizione per l'avvio del sistema Pap (Porta a porta) e fare in modo che vengano rispettate le modalità di

esposizione, come nel caso delle contrade Xirbi e Gibil Gabib e nella zona industriale e nelle aree limitrofe: Valle, Massari, Iuculia, Montone, Gibil Gabib, Schunchipane, Musta, Perciata, Pescazzo, Xirbi, Chiapparia e Borgo Petilia. Dall'1 al 25 maggio stati accertati 18 verbali di cui: 15 per violazioni dell'ordinanza del sindaco in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, dell'importo di 50 euro più spese per sanzione, per non aver rispettato

correttamente le modalità di conferimento e gli orari previsti di esposizione (dalle 20,00 ed entro le ore 6,00 del giorno precedente al ritiro); ed altre 3 violazioni amministrative in materia di Testo Unico Ambiente - abbandono rifiuti su suolo, D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - pari a 600,00 euro più spese per ogni sanzione.

Ti potrebbero interessare