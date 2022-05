Attualita 1747

Rifiuti, Baglieri: "Apertura impianto biometano a Caltanissetta passo avanti verso energia da rinnovabili"

Taglio del nastro questa mattina alla presenza dell'assessore regionale all'Energia Daniela Baglieri

Redazione

«L’apertura dell’impianto per la produzione di biometano a Caltanissetta è un importante, ulteriore passo in avanti nell'azione complessiva promossa dal governo Musumeci sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili». Lo ha detto l’assessore regionale all’Energia Daniela Baglieri, questa mattina, all'inaugurazione dello stabilimento Enersi del gruppo Snam.

«Questo progetto - ha aggiunto l'assessore - conferma il nostro impegno verso una piena transizione energetica. Proprio l'esecutivo regionale due anni fa inserì e pianificò all'interno del Pears (Piano energetico ambientale regionale) anche la produzione di biometano. Mi auguro che impianti di questo tipo possano essere promossi anche in altre zone della Sicilia. Il biometano, infatti, può dare un contributo essenziale alla riduzione di emissioni di anidride carbonica e alla gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti in un’ottica di economia circolare».

La struttura inaugurata oggi produrrà biometano e compost di qualità dalla frazione organica (umido verde) dei rifiuti solidi urbani. L’impianto è in grado di gestire quasi 40mila tonnellate di rifiuti, fornendo ai Comuni del comprensorio una soluzione totalmente ecocompatibile al problema dello smaltimento. «La realizzazione di impianti come questo - conclude Baglieri - va comunque necessariamente accompagnata dall’aumento, in tutta l'Isola, della raccolta differenziata, che consente il riciclo di materiali, riduce gli sprechi e permette di conferire volumi sempre inferiori in discarica».



