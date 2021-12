Attualita 94

Rifiuti, al via a Gela la bonifica delle discariche a cielo aperto: installate nuove telecamere

Lotta agli sporcaccioni a Gela con l'installazione delle nuove telecamere acquistate

Redazione

E’ iniziata alcuni giorni fa, e continuerà senza sosta anche nei giorni a venire, la pulizia straordinaria della città, con i riflettori puntati innanzitutto sui quartieri periferici. E’ qui, infatti, che la maggior parte degli incivili continua ad abbandonare i rifiuti indiscriminatamente, sporcando e inquinando. L’amministrazione comunale ha dato mandato alla Tekra di bonificare le discariche a cielo aperto, senza costi aggiuntivi.

Nel contempo, si sta procedendo con l’installazione delle nuove telecamere acquistate, che saranno subito messe in funzione per individuare i cittadini che ancora si ostinano a non effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti e preferiscono dedicarsi al lancio del sacchettino. Gli operai hanno già ripulito Capo Soprano, Albani Roccella, Ospizio Marino, la zona che, partendo da via Falcone, porta in via Tevere e verso la zona industriale, gli accessi alla medesima, e via Tucidide. Qui le telecamere sono attive e funzionanti.

“Numerose sono le sanzioni, molto salate, già elevate e che saranno notificate a breve – fanno sapere il Sindaco Lucio Greco e l’assessore all’ambiente Cristian Malluzzo, che stanno programmando una riunione di coordinamento con la Polizia Municipale - settore ambiente - per capire quali altri interventi è necessario attivare per garantire un controllo capillare del territorio. “Incontreremo anche le guardie eco-zoofile della Lida, che intendiamo coinvolgere in questa massiccia operazione di pulizia e controllo. Sappiano, gli irriducibili dell’abbandono dei rifiuti, che chiunque verrà beccato non sarà solo multato e denunciato, con tutte le conseguenze del caso, ma dovrà anche ripulire tutta l’area in cui ha sporcato, come previsto dal Testo Unico Ambientale”.



© Riproduzione riservata

