Cronaca 895

Riesi, ubriaca alla guida e senza patente tampona l'auto dei carabinieri: denunciata

Nessuno è rimasto ferito. L'auto al momento dell'incidente era ferma. Sul posto la polizia stradale

Rita Cinardi

Una donna rumena, ubriaca alla guida e priva di patente, perché mai conseguita, questa mattina ha tamponato un'auto dei carabinieri a Riesi, in pieno centro cittadino. Nessuno è rimasto ferito. L'auto al momento dell'incidente era ferma. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito i rilievi dell'incidente e l'alcol test che è risultato positivo. La donna quindi è stata sanzionata e denunciata per guida in stato di ebbrezza.



