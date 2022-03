Cronaca 1012

Riesi, rapinatore entra armato di coltello da Acqua & Sapone e poi fugge con i soldi

La dipendente, terrorizzata dall'arma puntata, non ha potuto far altro che consegnare il contenuto della cassa

Rita Cinardi

Rapina a mano armata ieri in un negozio "Acqua e Sapone" di Riesi dove un uomo, armato di coltello, ha minacciato una dipendente facendosi consegnare i soldi. E' accaduto nella tarda mattinata quando l'attività commerciale stava per chiudere. L'uomo, con il volto travisato e armato di un coltello, si è avvicinato alla cassiera intimandole di consegnare i soldi. La donna, terrorizzata, non ha potuto fare a meno di aprire la cassa e consegnare il contenuto: 250 euro. Dopodiché il rapinatore si è allontanato a piedi dileguandosi. Sull'epiodio indagano i carabinieri



