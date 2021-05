Cronaca 2482

Riesi, positivi al Covid-19 vanno al supermercato: due denunciati dai carabinieri

Per i due, immediatamente fatti rientrare presso le rispettive abitazioni, è scattata la denuncia per il reato di "inosservanza dell’isolamento obbligatorio"

Redazione

11 Maggio 2021 10:57

I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Caltanissetta due persone che sebbene positive al Sars – Cov 2, erano andate a fare la spesa in un supermercato della zona. La pattuglia dei Carabinieri, la mattina di domenica 9 maggio, mentre era impegnata nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle misure disposte per il contenimento del contagio epidemiologico, ha riscontrato la presenza - all’interno di un supermercato di Riesi - di due uomini, suocero e genero, che pur essendo stati posti nei giorni scorsi in isolamento obbligatorio dalle competenti Autorità Sanitarie in ragione della accertata positività al Sars Cov 2, si aggiravano tra gli scaffali impegnati a fare acquisti. Per i due, immediatamente fatti rientrare presso le rispettive abitazioni, è scattata la denuncia per il reato di “inosservanza dell’isolamento obbligatorio”, previsto dal testo Unico delle Leggi Sanitarie.



