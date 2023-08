Sport 422

Riesi, nasce la polisportiva Himeras 2023 per aggregare i giovani con la pallavolo ed il basket

L’associazione è già operativa ed ha stretto rapporti di collaborazioni con le associazioni di Mazzarino e Sommatino

Redazione

07 Agosto 2023 16:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/riesi-nasce-la-polisportiva-himeras-2023-per-aggregare-i-giovani-con-la-pallavolo-ed-il-basket Copia Link Condividi Notizia

Nasce a Riesi la Polisportiva A.P.D.Himeras 2023, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ragazzi la possibilità di esercitare gli sport della pallavolo e della pallacanestro affiliate alle rispettive Federazioni Sportive Italiane Fipav e Fip. Nell'associazione c'è uno staff dirigenziale e uno staff tecnico composto da persone qualificate; possessori della Laurea in Scienze Motorie e del Patentino di Istruttore riconosciuto dalle relative federazioni, i quali avranno il compito di educare allo sport.

L’associazione si è resa già operativa stringendo rapporti di collaborazioni con le associazioni dei comuni limitrofi come Mazzarino e Sommatino. In quest’ultimo mese, insieme al Servizio Cristiano e al Comune di Riesi l’associazione ha collaborato al Summer Camp e all’Estate Riesina, organizzando giochi e tornei di pallavolo e basket in piazza Garibaldi e nell’ex oratorio salesiano di Riesi. Un momento di aggregazione sociale e sportiva ha permesso a molti giovani ed adulti di trascorrere un momento all’insegna dello sport.

Un’iniziativa che ha ottenuto il consenso e il plauso di migliaia di giovani e famiglie, accorsi alla manifestazione. Altro obiettivo dell'associazione è quello di contribuire ad affrontare le problematiche relative alla carenza di strutture idonee allo svolgimento di tali sport. Le Attività della Polisportiva Himeras 2023 inizieranno a settembre con le varie categorie (a partire dai Mini, fino ad arrivare alle categorie Under, Prima divisione ecc....) e si svolgeranno a Riesi in strutture idonee. (Nella foto da sinistra Filippo Granata, Giuseppe Ferro, Marina La Rosa, Marco Alabiso, Antonino Lo Grasso, Rocco Ferro e Fulvia Di Letizia)





Nasce a Riesi la Polisportiva A.P.D.Himeras 2023, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ragazzi la possibilità di esercitare gli sport della pallavolo e della pallacanestro affiliate alle rispettive Federazioni Sportive Italiane Fipav e Fip. Nell'associazione c'è uno staff dirigenziale e uno staff tecnico composto da persone qualificate; possessori della Laurea in Scienze Motorie e del Patentino di Istruttore riconosciuto dalle relative federazioni, i quali avranno il compito di educare allo sport. L'associazione si è resa già operativa stringendo rapporti di collaborazioni con le associazioni dei comuni limitrofi come Mazzarino e Sommatino. In quest'ultimo mese, insieme al Servizio Cristiano e al Comune di Riesi l'associazione ha collaborato al Summer Camp e all'Estate Riesina, organizzando giochi e tornei di pallavolo e basket in piazza Garibaldi e nell'ex oratorio salesiano di Riesi. Un momento di aggregazione sociale e sportiva ha permesso a molti giovani ed adulti di trascorrere un momento all'insegna dello sport. Un'iniziativa che ha ottenuto il consenso e il plauso di migliaia di giovani e famiglie, accorsi alla manifestazione. Altro obiettivo dell'associazione è quello di contribuire ad affrontare le problematiche relative alla carenza di strutture idonee allo svolgimento di tali sport. Le Attività della Polisportiva Himeras 2023 inizieranno a settembre con le varie categorie (a partire dai Mini, fino ad arrivare alle categorie Under, Prima divisione ecc....) e si svolgeranno a Riesi in strutture idonee. (Nella foto da sinistra Filippo Granata, Giuseppe Ferro, Marina La Rosa, Marco Alabiso, Antonino Lo Grasso, Rocco Ferro e Fulvia Di Letizia)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare