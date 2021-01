Cronaca 812

Riesi, muore per covid don Camillo Mascimino: aveva 86 anni

Il decesso all'ospedale Sant'Elia. Il Covid, che ha colpito il parroco già debilitato per altre patologie, ha determinato il decesso

Redazione

10 Gennaio 2021 20:10

Sono 106 i deceduti in provincia di Caltanissetta dall'inizio dell'epidemia. Tre quelli registrati nelle ultime 24 ore. Tra di loro anche Camillo Mascimino, 86 anni, parroco di Riesi, nella parrocchia Maria Ss della Catena. Il parroco, 86 anni, era stato ricoverato in Medicina Interna all'ospedale Sant'Elia. Sembrerebbe che Don Camillo abbia contratto il covid-19 nel reparto dove è scoppiato un focolaio per poi essere trasferito in Malattie Infettive dove, purtroppo, è morto per via delle sue condizioni di salute già precarie.

