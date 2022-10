Riesi, maltrattamenti nei confronti della moglie: condotto in carcere dovrà scontare 1 anno e un mese

Cronaca 374

Riesi, maltrattamenti nei confronti della moglie: condotto in carcere dovrà scontare 1 anno e un mese

L'uomo, che aveva già scontato parte della pena, è stato condotto in carcere dai carabinieri

Redazione

13 Ottobre 2022 16:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/riesi-maltrattamenti-nei-confronti-della-moglie-condotto-in-carcere-dovra-scontare-1-anno-e-un-mese Copia Link Condividi Notizia

I carabinieri della Stazione di Riesi, in esecuzione di un'ordinanza del pm Stefano Sallicano, hanno condotto in carcere un uomo di 42 anni, originario della Romania, per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti della moglie. L'uomo è stato condannato alla pena definitiva di 2 anni di reclusione, dei quali erano già stati espiati 11 mesi. Dovrà ancora scontare un anno e un mese di carcere.



I carabinieri della Stazione di Riesi, in esecuzione di un'ordinanza del pm Stefano Sallicano, hanno condotto in carcere un uomo di 42 anni, originario della Romania, per il reato di maltrattamenti commessi nei confronti della moglie. L'uomo è stato condannato alla pena definitiva di 2 anni di reclusione, dei quali erano già stati espiati 11 mesi. Dovrà ancora scontare un anno e un mese di carcere.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare