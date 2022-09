Attualita 217

Riesi, l'acqua non è inquinata: "Valori della torbidità entro i limiti di legge. Nessun allarme"

Caltaqua smentisce le notizie diffusesi ieri in merito ad un presunto inquinamento

Redazione

In relazione alle notizie diffusesi ieri in merito ad un presunto inquinamento dell’acqua a Riesi, con consequenziale allarme per la qualità e salubrità dell’acqua erogata, Caltaqua chiarisce che l’autorità sanitaria ha rilevato uno sforamento del parametro “torbidità”. Il Gestore comunica di aver proceduto tempestivamente a effettuare nuovi e minuziosi accertamenti. In particolare, nella giornata di oggi, i tecnici hanno effettuato un nuovo campionamento del punto di prelievo di viale della Regione Siciliana (relativo solamente alla zona di distribuzione “Ancipa Alta” che serve il 30 % circa di utenti) rilevando che i valori della torbidità sono entro i limiti di legge. Di ciò è stata già informata l’Autorità Sanitaria.



