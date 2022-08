Riesi, la batteria va in corto circuito: a fuoco una moto all'interno di un garage

Sul posto sono interventuti vigili del fuoco e carabinieri. Danni soltanto al veicolo e alle pareti

Intervento dei vigili del fuoco questa notte a Riesi in via Camillo Benso Cavour. Un incendio si è sviluppato dentro un garage a causa del corto circuito della batteria di una moto posteggiata all'interno. A contattare il numero di emergenza sono stati gli stessi proprietari del garage che hanno notato le fiamme. Dalla centrale operativa è stata subito inviata una squadra da Gela e una da Mazzarino e nel frattempo sono intervenuti anche i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza la zona. Danni soltanto al veicolo e alle pareti del garage annerite dal fumo.



