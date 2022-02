Riesi, incidente in auto: in gravissime condizioni una ragazza di 20 anni

Riesi, incidente in auto: in gravissime condizioni una ragazza di 20 anni

La ragazza stava tornando a casa con il fidanzato. Quest'ultimo è rimasto ferito in maniera non grave

Rita Cinardi

Una ragazza di Riesi, D. D. le iniziali, 20 anni, è in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato tra Riesi e Mazzarino. La ventenne stava tornando a casa insieme al fidanzato quando quest'ultimo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. I due ragazzi sono stati trasportati al vicino ospedale di Mazzarino. Qui però le condizioni della ventenne sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento all'ospedale Sant'Elia. La giovane, che ha riportato traumi severi e lesioni interne, è stata operata e adesso è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Il ragazzo invece avrebbe riportato solo la frattura del polso.



© Riproduzione riservata

