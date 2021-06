Cronaca 2149

Riesi, gruppo di amici si schianta contro un'altra auto: grave una ragazza

Il gruppo di giovani, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Riesi, avrebbe cominciato a sorpassarsi

Rita Cinardi

03 Giugno 2021 20:19

E' in gravi condizioni una ragazza di Riesi di 18 anni, A.S. le iniziali, rimasta vittima di un incidente stradale ieri sera in viale Don Bosco a Riesi, all'altezza del distributore di carburante Q8. A quanto pare la ragazza stava rincasando insieme a un gruppo di amici che viaggiavano su tre auto diverse. Lei si trovava insieme ad una coppia di amici, il fidanzato su un'altra auto e un terzo gruppo su un altro veicolo ancora. Il gruppo di giovani, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Riesi, avrebbe cominciato a sorpassarsi fino a quando il conducente del mezzo sul quale viaggiava la ragazza avrebbe perso il controllo finendo contro un quarto veicolo posteggiato. La giovane è rimasta gravemente ferita mentre gli altri sei ragazzi sono rimasti feriti in maniera lieve. Subito è stata trasportata al pronto soccorso del Sant'Elia dove è stato riscontrato un grave trauma cranico e addominale. Al momento la ragazza è ricoverata al reparto di Rianimazione in prognosi riservata



