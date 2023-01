Cronaca 1180

Riesi. Entra in casa di una donna e la rapina: "O i soldi o la vita". Giovane arrestato

Il ventinovenne appena due giorni prima aveva avvicinato e scippato un'altra donna

I carabinieri di Riesi, in esecuzione di un'ordinanza del gip Graziella Luparello, hanno arrestato un giovane di 29 anni, C.I.L le iniziali, per i reati di furto con strappo e rapina. Reati che avrebbe commesso in due momenti diversi ai danni di due donne. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il 7 dicembre scorso il 29enne avrebbe scippato la borsa di una donna dandosi alla fuga. All'interno erano contenuti un cellulare, il portafoglio della vittima, con dentro 70 euro ed effetti personali. Il secondo episodio contestato si sarebbe verificato appena due giorni dopo quando il giovane, in piena notte, sarebbe entrato all'interno di un'abitazione per rapinare un'altra donna. Il 29enne, secondo quanto ricostruito, dopo essersi introdotto da una finestra, con il volto travisato da un cappello e da un fazzoletto, avrebbe minacciato la donna dicendole di scegliere se preferiva i soldi o la vita. A quel punto la vittima non ha potuto far altro che consegnare 50 euro. Il giovane, arrestato questa mattina e condotto ai domiciliari, ha nominato come legale di fiducia l'avvocato Massimiliano Bellini.



