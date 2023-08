Cronaca 3003

Riesi, donna trovata morta in casa: aveva una ferita di arma da taglio al collo

Il decesso scoperto dai carabinieri dopo la segnalazione di una vicina

Redazione

Si indaga a Riesi, in provincia di Caltanissetta, dopo il ritrovamento del cadavere di una 45enne nella sua abitazione. La donna aveva una ferita alla gola. Il decesso, scoperto dopo la segnalazione di una vicina che non la vedeva da tempo, risalirebbe ad alcuni giorni fa. Indagano i carabinieri i quali hanno ricostruito che la donna nell'ultimo periodo viveva in maniera tormentata la separazione dal marito. In più con i provvedimento del giudice sono stati allontanati i figlioletti.



