Politica 217

Riesi: Di Termini è il nuovo coordinatore giovanile della Democrazia Cristiana. "Spero di riuscire ad esercitare il ruolo che mi è stato dato"

La nomina è stata conferita dal commissario regionale Totò Cuffaro

Redazione

Giuseppe Di Termini è il nuovo coordinatore giovanile di Riesi della Democrazia Cristiana. La nomina gli è stata conferita dal commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro. "La nomina a coordinatore giovanile del partito DC a Riesi, è per me un onore - dichiara Di Termini -. Ringrazio il nostro leader Totò Cuffaro per tale nomina e spero di riuscire ad esercitare nel miglior modo possibile, con impegno e responsabilità, il ruolo che mi è stato dato".



