Riesi, raccolta rifiuti: contagiati quattro lavoratori. La Cgil: "Tamponi al personale"

Il sindacato chiede tamponi per tutto il personale, vaccinazione, misure di sicurezza e disinfestazione dei mezzi e dei locali

Redazione

10 Maggio 2021 12:46

"Il contagio tra i lavoratori continua ad essere un emergenza che deve essere assolutamente e al più presto risolta". E' quanto affermano in una nota Rosanna Moncada, segretaria generale Fp Cgil Caltanissetta ed il coordinatore Igiene Ambientale Fp Cgil, Paolo Anzaldi. "A Riesi, da oggi zona rossa, registriamo che ben 4 lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti risultano positivi . Come Cgil da tempo abbiamo sollevato la questione che sta diventando imperiosa sulla vaccinazione per questi lavoratori che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria hanno prestato servizio anche senza le necessarie misure di sicurezza.

Ribadiamo la necessità che ci si adoperi in tempi strettissimi e immediati e provvedere alla disinfestazione dei mezzi e dei locali comuni nonché di effettuare i tamponi a tutto il personale, ma il tempo di chiedere è ormai finito è necessario intervenire e vaccinare i lavoratori a garanzia e a tutela della loro sicurezza e al fine di potere mantenere un servizio essenziale che rischia di essere compromesso".



