Riesi, al via l'installazione di 4.600 moduli per la telelettura: lavori in fase avanzata a Gela e Vallelunga

Attualita 336

Riesi, al via l'installazione di 4.600 moduli per la telelettura: lavori in fase avanzata a Gela e Vallelunga

Caltaqua ha completato gli interventi a Bompensiere, Villalba e Montedoro

Redazione

23 Settembre 2022 09:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/riesi-al-via-linstallazione-di-4600-moduli-per-la-telelettura-lavori-in-fase-avanzata-a-gela-e-vallelunga Copia Link Condividi Notizia

Proseguono a ritmo serrato le operazioni di posa in opera dei moduli radio sui contatori per la telelettura dei consumi idrici. Le squadre di FCC Aqualia S.A. hanno già completato tali interventi nei comuni di Bompensiere, Villalba e Montedoro mentre analoghe operazioni, al momento, sono in fase avanzata anche nei comuni di Gela e Vallelunga. Da lunedì prossimo, 26 settembre, prenderanno il via gli interventi anche a Riesi: 4.600 le utenze interessate.

La collocazione di questi moduli radio consentirà di effettuare letture quotidiane sia dei contatori idrici in uscita dai serbatoi comunali, sia di tutti i contatori idrici delle utenze con ricadute molto positive sul servizio reso agli utenti del territorio della provincia di Caltanissetta. Infatti, tra le varie opportunità che consentirà l’installazione di questi nuovi strumenti, ci sarà pure la possibile individuazione tempestiva di consumi anomali causati da perdite interne all’impianto privato oltre alla emissione di fatture periodiche aderenti al consumo reale. Questi interventi sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del bando REACT-EU a cui ha partecipato l’ATI di Caltanissetta insieme a Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. I lavori in tutti i comuni della Provincia di Caltanissetta saranno ultimati entro settembre 2023.



Proseguono a ritmo serrato le operazioni di posa in opera dei moduli radio sui contatori per la telelettura dei consumi idrici. Le squadre di FCC Aqualia S.A. hanno già completato tali interventi nei comuni di Bompensiere, Villalba e Montedoro mentre analoghe operazioni, al momento, sono in fase avanzata anche nei comuni di Gela e Vallelunga. Da lunedì prossimo, 26 settembre, prenderanno il via gli interventi anche a Riesi: 4.600 le utenze interessate. La collocazione di questi moduli radio consentirà di effettuare letture quotidiane sia dei contatori idrici in uscita dai serbatoi comunali, sia di tutti i contatori idrici delle utenze con ricadute molto positive sul servizio reso agli utenti del territorio della provincia di Caltanissetta. Infatti, tra le varie opportunità che consentirà l'installazione di questi nuovi strumenti, ci sarà pure la possibile individuazione tempestiva di consumi anomali causati da perdite interne all'impianto privato oltre alla emissione di fatture periodiche aderenti al consumo reale. Questi interventi sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture nell'ambito del bando REACT-EU a cui ha partecipato l'ATI di Caltanissetta insieme a Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta. I lavori in tutti i comuni della Provincia di Caltanissetta saranno ultimati entro settembre 2023.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare