Cronaca 633

Ridotto il dispositivo di soccorso provinciale: i vigili del fuoco di Caltanissetta proclamano lo stato di agitazione

Nella nota, inviata al prefetto Chiara Armenia e al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, vengono elencate le inosservanze e le criticità

Redazione

12 Marzo 2023 16:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ridotto-il-dispositivo-di-soccorso-provinciale-i-vigili-del-fuoco-di-caltanissetta-proclamano-lo-stato-di-agitazione Copia Link Condividi Notizia

Le Organizzazioni Sindacali Cisl Vvf, Confsal Vvf e Usb Vvf, con la presente, proclamano lo stato di agitazione Provinciale, preannunciando l’intenzione di indire lo sciopero Provinciale e chiedono la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie, di cui alla legge 146/90, e successive modifiche ed integrazioni. Le motivazioni che ci hanno indotto a dichiarare lo stato di agitazione sono le seguenti: Così come già segnalato al dirigente con nota del 17/02/2023 e alla quale a tutt’oggi non risulta essere pervenuta nessuna risposta, continuiamo ad assistere ad una riduzione sostanziale del dispositivo di soccorso provinciale.

Nonché' all’inosservanza dell’o.d.g. n. 1045 del 14/02/2022 circa la composizione standard delle squadre di intervento. Lo stesso o.d.g. prevede il numero minimo di personale in servizio. Tale disposizione prevede per la sede Centrale un totale minimo di 12 unita' (3 CR/CS, 3 autisti e n 6 vigili). Mentre l’organico minimo della sede distaccata di Gela risulta essere di n.7 unità (n.1 CS/CR, n.2 vig.autista e n.4 VV.PP). Oltre che per le sedi distaccate di Mazzarino e Mussomeli l’organico minimo previsto in servizio non potrà scendere rispettivamente al di sotto delle 5 unità (n.1 CR/CS, n.1 vig. autista e n. 3 vigili). Spesso nella sede centrale sono presenti soltanto 9 unità anziché 12. Questo non garantisce nemmeno l’invio di una squadra di mezzi speciali su un intervento, ad esempio con autoscala.

Capita anche, che con nota della direzione Regionale Sicilia, la nostra autoscala è a disposizione di altri Comandi, per esempio nell’ultimo periodo al Comando di Enna e Messina. Chiaramente con questa riduzione di personale, spesso non è possibile garantire tale servizio di soccorso. Succede anche che un operatore della sala operativa venga utilizzato su una squadra di intervento, lasciando un solo collega ad operare. Purtroppo questo è successo anche in piena estate. Stesso problema si ha nei distaccamenti di Mazzarino e Mussomeli, spesso il personale in servizio risulta di 4 unità anziché 5 presenti per ogni turno di servizio in contrasto a quanto stabilito dal regolamento di servizio. Ancora, anche il distaccamento di Gela, in carenza di personale, richiede vigili da altre sedi che di conseguenza creano disservizi e carenze nelle sedi di appartenenza.

Ormai il Comando Provinciale di Caltanissetta vive una drammatica carenza di personale soprattutto nella qualifica di CS/CR. Ma tutto questo non può ripercuotersi sulla sicurezza e salute dei lavoratori a cui spesso vengono anche tolte le ferie spettanti e soprattutto non può ripercuotersi sull’adeguato soccorso alla popolazione. Inoltre riteniamo grave che ad una situazione così delicata, il nostro dirigente non risponda alla nota da noi inviata in data 17/02/2023 e pertanto riteniamo il suo un atteggiamento non collaborativo e non rispondente al buon andamento delle buone relazioni sindacali. Per quanto sopra, e considerato il periodo estivo ormai in arrivo, non siamo più disposti a tollerare questa assurda situazione. E se la stessa non viene risolta nel più breve tempo possibile gli stessi saranno costretti a indire uno SCIOPERO PROVINCIALE DEL PERSONALE. In conclusione le OO.SS. in epigrafe chiedono l’avvio della procedura di conciliazione secondo la forma e la normativa vigente al fine di garantire l’adeguato dispositivo disoccorso così come previsto.

Cisl Vvf

Giovanni Candura

Confsal Vvf Salvatore Citrano

Usb Vvf

Maurizio Marotta



Le Organizzazioni Sindacali Cisl Vvf, Confsal Vvf e Usb Vvf, con la presente, proclamano lo stato di agitazione Provinciale, preannunciando l'intenzione di indire lo sciopero Provinciale e chiedono la formale attivazione, nei tempi di legge, della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie, di cui alla legge 146/90, e successive modifiche ed integrazioni. Le motivazioni che ci hanno indotto a dichiarare lo stato di agitazione sono le seguenti: Così come già segnalato al dirigente con nota del 17/02/2023 e alla quale a tutt'oggi non risulta essere pervenuta nessuna risposta, continuiamo ad assistere ad una riduzione sostanziale del dispositivo di soccorso provinciale. Nonché' all'inosservanza dell'o.d.g. n. 1045 del 14/02/2022 circa la composizione standard delle squadre di intervento. Lo stesso o.d.g. prevede il numero minimo di personale in servizio. Tale disposizione prevede per la sede Centrale un totale minimo di 12 unita' (3 CR/CS, 3 autisti e n 6 vigili). Mentre l'organico minimo della sede distaccata di Gela risulta essere di n.7 unità (n.1 CS/CR, n.2 vig.autista e n.4 VV.PP). Oltre che per le sedi distaccate di Mazzarino e Mussomeli l'organico minimo previsto in servizio non potrà scendere rispettivamente al di sotto delle 5 unità (n.1 CR/CS, n.1 vig. autista e n. 3 vigili). Spesso nella sede centrale sono presenti soltanto 9 unità anziché 12. Questo non garantisce nemmeno l'invio di una squadra di mezzi speciali su un intervento, ad esempio con autoscala. Capita anche, che con nota della direzione Regionale Sicilia, la nostra autoscala è a disposizione di altri Comandi, per esempio nell'ultimo periodo al Comando di Enna e Messina. Chiaramente con questa riduzione di personale, spesso non è possibile garantire tale servizio di soccorso. Succede anche che un operatore della sala operativa venga utilizzato su una squadra di intervento, lasciando un solo collega ad operare. Purtroppo questo è successo anche in piena estate. Stesso problema si ha nei distaccamenti di Mazzarino e Mussomeli, spesso il personale in servizio risulta di 4 unità anziché 5 presenti per ogni turno di servizio in contrasto a quanto stabilito dal regolamento di servizio. Ancora, anche il distaccamento di Gela, in carenza di personale, richiede vigili da altre sedi che di conseguenza creano disservizi e carenze nelle sedi di appartenenza. Ormai il Comando Provinciale di Caltanissetta vive una drammatica carenza di personale soprattutto nella qualifica di CS/CR. Ma tutto questo non può ripercuotersi sulla sicurezza e salute dei lavoratori a cui spesso vengono anche tolte le ferie spettanti e soprattutto non può ripercuotersi sull'adeguato soccorso alla popolazione. Inoltre riteniamo grave che ad una situazione così delicata, il nostro dirigente non risponda alla nota da noi inviata in data 17/02/2023 e pertanto riteniamo il suo un atteggiamento non collaborativo e non rispondente al buon andamento delle buone relazioni sindacali. Per quanto sopra, e considerato il periodo estivo ormai in arrivo, non siamo più disposti a tollerare questa assurda situazione. E se la stessa non viene risolta nel più breve tempo possibile gli stessi saranno costretti a indire uno SCIOPERO PROVINCIALE DEL PERSONALE. In conclusione le OO.SS. in epigrafe chiedono l'avvio della procedura di conciliazione secondo la forma e la normativa vigente al fine di garantire l'adeguato dispositivo disoccorso così come previsto.

Cisl Vvf

Giovanni Candura

Confsal Vvf Salvatore Citrano

Usb Vvf

Maurizio Marotta

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare