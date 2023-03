Cronaca 852

Ricorso al Tar per abusivismo edilizio a San Cataldo, precisazioni dell'ingegnere Paolo Iannello: "Sanzione fu elevata in base alla normativa vigente all'epoca"

Nota di chiarimento dell'ingegnere Paolo Iannello inviata alla nostra redazione che di seguito pubblichiamo

Redazione

Il sottoscritto ing. Paolo Iannello con riferimento all’articolo pubblicato nel vostro sito in data 16.03.2023 avente per titolo “ Abusivismo edilizio : il comune di San Cataldo eleva sanzioni per oltre 67 mila euro ad una cittadina, ma lei fa ricorso al TAR e vince” si rendono opportune puntualizzazioni e precisazioni allo stesso e precisamente nella parte in cui si afferma“… al fine di porre rimedio alle determinazioni del tutto illegittime adottate dall’allora Dirigente della 3° ripartizione Ing. Paolo Iannello” . Premesso che sono del tutto contento per la ricorrente che la vicenda si sia conclusa in modo favorevole per la stessa.

Entrando nel merito della questione si puntualizza che la determinazione della sanzione, effettivamente spropositata rispetto all’abuso commesso peraltro non dalla ricorrente, è stata effettuata in base alle norme e all’orientamento giurisprudenziale vigente all’epoca -anno 2015-.secondo le quali avveniva in base al costo di produzione al momento della applicazione dell’ accertamento dell’abuso. Soltanto da recente la giurisprudenza ha modificato il proprio orientamento nel senso che la sanzione va determinata alla data di realizzazione dell’abuso e non già all’atto dell’accertamento dello stesso. (cfr CdS n.4463/2021 e CdS n. 8170/2022 peraltro citate nel corpo della sentenza del Tar n.147/2023).

A corroborare quanto sopra evidenziato sovviene il giudice del Tar che , in considerazione dei diversi orientamenti della giurisprudenza, ha compensato le spese tra le parti. Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato ed evidenziato la determinazione della sanzione all’epoca dei fatti ,pari al doppio del costo base di produzione, era perfettamente legittima e corretta e solo per successivi orientamenti giurisprudenziali la stessa va rivista e determinata secondo la decisione del TAR. La presente a tutela delle mia professionalità con invito a volere porre rimedio a quanto erroneamente affermato nell’articolo sopra citato.

Caltanissetta li 16.03.2023

Cordialmente

f.to Ing. Paolo Iannello



