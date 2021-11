Sport 59

Riconoscimento a Gela per l'uomo dei record: il plurimedagliato Francesco Zito ricevuto al Comune

Ai campionati italiani master, ha raggiunto ben quattro primi posti e vanta 13 record Fidal ufficiali

Redazione

Il sindaco Lucio Greco e l’assessore allo sport Cristian Malluzzo hanno ricevuto oggi, nell’aula consiliare del Comune, il plurimedagliato podista gelese 4 volte campione italiano Francesco Zito. Insieme a loro la parlamentare regionale Ketty D’Amante, il vicesindaco Terenziano Di Stefano, il presidente del consiglio comunale Totò Sammito e Romina Morselli in rappresentanza della commissione consiliare allo sport. E’ stato un bel momento di pubblico riconoscimento per l'uomo dei record, che circa un mese fa a Catania, ai Campionati italiani master, ha raggiunto ben quattro primi posti e che vanta 13 record Fidal ufficiali e un altro sfuggito per appena 21 centesimi. Dal 1 gennaio il vulcanico atleta gelese correrà per una società di Trieste e questa mattina, nel ringraziare gli amministratori, si è detto “felice e orgoglioso”.

Poi ha dedicato i premi alla città e agli amici che corrono con lui ogni mattina e gli danno la carica: “Non so nemmeno io come ho fatto a vincere così tanto, – ha candidamente ammesso – ma so che cercherò in ogni modo di migliorarmi. Mi alleno per fronteggiare i miei stessi limiti e per non essere superato”. In una città che ha già all’attivo due edizioni di Sicily Ultra Tour e che, il 28 novembre, si appresta ad ospitare la Maratonina del Golfo, l’atletica si conferma terra di talenti che portano in alto il nome di Gela sulle piste di tutto il mondo. Il sindaco Lucio Greco ha ringraziato Zito per l’impegno, la passione e i sacrifici. “Siamo felici di averla con noi.

Lo sport è salute e vita, - ha detto - e l’atletica in particolare merita attenzione. Per questo ci siamo già attivati per mettere a disposizione degli sportivi un campo di atletica leggera in cui allenarsi e correre in tutta sicurezza. Stiamo individuando l’area nella quale realizzarla, e contiamo di arrivare presto alla gara e all’affidamento dei lavori. Abbiamo già fatto un incontro la settimana scorsa, e da qui a breve, fatti i necessari passaggi tecnici, riconvocherò tutti i soggetti coinvolti per iniziare a stilare un cronoprogramma. Noi siamo aperti e collaborativi e apprezziamo il contributo di tutti, al di là dei colori politici”.

Quello del recupero e della realizzazione delle strutture sportive è un tema molto caro all’amministrazione comunale, e l’assessore Cristian Malluzzo ha voluto rimarcarlo nel corso del suo intervento. “E’ per noi una mission, che ci ha portato a riaprirne già due: il Palacossiga e lo stadio Vincenzo Presti. Speriamo così di aver dato un segnale forte. Noi per primi siamo consapevoli che si deve fare di più, e siamo qui oggi anche per assumere formalmente questo nuovo impegno” ha dichiarato.



