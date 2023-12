Cronaca 471

Riceve una bolletta dell'acqua da 15 mila euro, pensionata adesso è in coma

La donna di 88 anni lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo

Redazione

La bolletta dell'acqua era "salata". Troppo. Esageratamente salata. Un conto da 15.339 euro che la sua la Banca, autorizzata al pagamento automatico, il 4 dicembre scorso ha saldato in parte: 7.669 euro. Un colpo per Caterina Giovinazzo, 88 anni, invalida, residente a Camporosso (provincia di Imperia). Che stano a quanto raccontato dai parenti si è sentita male quando la nuora le ha letto i numeri da capogiro della bolletta. E ora sta lottando per la sua vita nel reparto rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo.

Inviata dal gruppo Iren, la bolletta relativa al periodo agosto-ottobre - come racconta il Secolo XIX - era arrivata all’istituto di credito il 14 novembre. Quindi è partito il pagamento automatico. Una notizia alla quale l'anziana non ha retto: trasportata in ambulanza in codice rosso, le sue condizioni sono critiche.

I familiari della pensionata stanno cercando di capire dove sia nato - se c'è - l'errore. In precedenza alla donna erano stati sempre addebitati consumi nell’abitazione di una manciata di metri cubi. Importo massimo della bolletta, in passato, 65 euro. L'ultima bolletta segnalava invece che l'uso - dal 21 febbraio scorso al 31 ottobre - di 4182 metri cubi d’acqua.



