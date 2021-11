Cronaca 250

Ricettazione, a Milena arrestato 79enne: dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione

L’uomo, dopo le formalità, è stato condotto dai carabinieri agli arresti domiciliari

Redazione

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità. In tale ambito i Carabinieri della Stazione di Milena hanno arrestato P.M., 79enne del luogo, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta. L’uomo dovrà espiare la pena di due anni di reclusione per essersi reso responsabile del reato di ricettazione commesso a Milena l’08.07.2013. L’uomo, dopo le formalità, è stato condotto dai carabinieri agli arresti domiciliari.



