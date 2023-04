Cronaca 356

Ricatto hard a pensionato, carabinieri denunciano 30enne per estorsione

La vittima navigava in un sito internet di incontri piccanti. I militari dell'Arma invitano a "denunciare sempre, senza vergognarsi"

Redazione

Ricatto 'a luci rosse' ai danni di un pensionato della provincia di Ancona che ha ricevuto richieste di soldi per evitare ritorsioni. L'uomo, recentemente, ha iniziato a navigare in un sito internet di incontri piccanti. Ad un certo momento ha fornito anche il proprio numero di cellulare. Poco dopo, sia via cellulare che Whatsapp, ha iniziato a ricevere pressanti richieste di denaro e minacce di rendere pubbliche le conversioni e le immagini scambiate. Ha ceduto, inviando circa mille euro, ricaricando una carta ricaricabile. Ma le richieste di denaro sono proseguite. Il pensionato a questo punto ha deciso di reagire non effettuando più alcun versamento di denaro e manifestando l'intenzione di denunciare quanto stava accadendo ai carabinieri di Fabriano. I militari, dopo lunghe indagini, hanno identificato e denunciato per estorsione un 30enne, incensurato, residente in Piemonte. I carabinieri invitano a "denunciare sempre, senza vergognarsi". (ANSA).



© Riproduzione riservata

