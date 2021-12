Cronaca 208

Riattivato l'acquedotto Ancipa, torna la distribuzione idrica a Caltanissetta e Mazzarino

Nel Comune di Caltanissetta da oggi inizia la ripresa della distribuzione in tutte le zone in h24

Redazione

31 Dicembre 2021 13:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/riattivato-lacquedotto-ancipa-torna-la-distribuzione-idrica-a-caltanissetta-e-mazzarino Copia Link Condividi Notizia

Si comunica che Siciliacque ha riattivato l'esercizio dell'acquedotto Ancipa. Nel Comune di Mazzarino, grazie all'utilizzo delle fonti proprie, non vi sono stati disservizi. Nel Comune di Caltanissetta da oggi inizia la ripresa della distribuzione in tutte le zone in h24, a pieno regime entro domani 01/01/2022. In tutte le rimanenti zone del comune la ripresa avverrà domani 01/01/2022.



Si comunica che Siciliacque ha riattivato l'esercizio dell'acquedotto Ancipa. Nel Comune di Mazzarino, grazie all'utilizzo delle fonti proprie, non vi sono stati disservizi. Nel Comune di Caltanissetta da oggi inizia la ripresa della distribuzione in tutte le zone in h24, a pieno regime entro domani 01/01/2022. In tutte le rimanenti zone del comune la ripresa avverrà domani 01/01/2022.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare