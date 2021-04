Attualita 233

Riaperture, dubbi su coprifuoco alle 22 e pass per gli spostamenti tra regioni: slitta la riunione del Cts

La roadmap annunciata dal premier Mario Draghi non sembra destinata a cambiare e dunque si dovrebbe procedere con le ripartenze graduali

Redazione

19 Aprile 2021 11:31

Il programma del governo sulle riaperture alle Regioni non basta e chiedono un passo in più su palestre, ristoranti, coprifuoco e pass. Ma la roadmap annunciata dal premier Mario Draghi non sembra destinata a cambiare e dunque si dovrebbe procedere con le ripartenze graduali a partire dal 26 aprile di diverse attività. Secondo il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, "si poteva riaprire di più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio. Su qualche dettaglio potremmo collaborare col Governo per migliorare le misure".

Più netto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che plaude alla stagione delle riaperture, ma, avverte, "alcune cose ancora non tornano". Al centro della questione ci sono il coprifuoco alle 22 ed il pass per gli spostamenti. Se prima, spiega il governatore, "senza vaccini" si mangiava nelle zone 'gialle' "all'interno di bar e ristoranti", con tutte le norme di prudenza previste, "dobbiamo poterlo fare anche ora, quando riapriremo". Inoltre, aggiunge, "se apriamo i ristoranti la sera, non può restare il divieto di movimento dopo le 22. In Italia si va a cena alle 20.30 o alle 21. Non vedo il bisogno di fare ingozzare gli avventori in pochi minuti perché deve scappare a casa".

Per quanto riguarda il pass, il governatore della Liguria sottolinea che "non tutti i cittadini potranno avere il vaccino nelle prossime settimane, e non per loro scelta. Quindi una persona deve potersi spostare per lavoro, studio e tutte le altre motivazioni già previste. Altrimenti fino a luglio almeno potranno muoversi solo le persone con più di 60 anni, mentre tutti gli altri dovranno aspettare il proprio turno del vaccino, paralizzando il Paese". Sul tema è probabile un nuovo confronto tra Governo e Regioni, insieme ad Anci e Upi. Intanto, slitta la riunione del Comitato tecnico scientifico nella quale gli esperti dovrebbero esprimere un parere sul pass annunciato dal governo per gli spostamenti anche nelle regioni arancioni e rosse. L'incontro, secondo quanto si apprende, non è ancora stato fissato ma è probabile che si terrà martedì. Sul tavolo degli esperti dovrebbe esserci anche il protocollo delle riaperture messo a punto dalle regioni mentre al momento non è stato chiesto un parere sulla ripresa della scuola in presenza.

L'approvazione del nuovo decreto dunque potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri per l'approvazione non prima di mercoledi. Il cronoprogramma delle riaperture è pronto, restano diversi dettagli da definire sulle singole attività e relative prescrizioni, anche con l'aiuto del Cts che dovrà pronunciarsi sul pass per gli spostamenti. Nella fase iniziale dovrebbe bastare un certificato che dimostri una delle tre condizioni richieste: vaccinazione, test negativo nelle ultime 48 ore, avvenuta guarigione. In seguito, tra le ipotesi c'è anche quella di una app con un codice Qr da esibire sul modello del pass europeo che Bruxelles intende attivare dall'estate. Sul coprifuoco, nonostante le critiche di FdI e della pressione di Matteo Salvini e di alcuni presidenti di Regione, dovrebbe essere mantenuto il limite delle 22. Anche sul no alle attività al chiuso al Governo sembra prevalere la linea rigorista, con una possibile rivalutazione in base ai dati dei contagi nella seconda metà di maggio. (Gds.it)



