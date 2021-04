Attualita 220

Riaperture dal 20 aprile, il governo potrebbe anticiparle: in settimana la decisione

Saranno in ogni caso «essenziali» i dati, sottolinea una fonte qualificata, sia quelli relativi al contagio che alle vaccinazion

Redazione

11 Aprile 2021 19:50

Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile, dopo aver valutato la situazione epidemiologica. Secondo diverse fonti di governo, non è ancora stata fissata una data ma è probabile che la cabina di regia politica possa tenersi a metà settimana.

Saranno in ogni caso «essenziali» i dati, sottolinea una fonte qualificata, sia quelli relativi al contagio che alle vaccinazioni. Solo se si registrerà un trend positivo potrebbe dunque essere anticipata la riapertura di qualche settore nelle successive due settimane. Intanto oggi risultano in calo i casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 15.746 i nuovi contagi rispetto ai 17.567 di sabato. I morti sono 331 (sabato 344) con il totale delle vittime da inizio pandemia che sale a 114.254.

Il numero di tamponi però è pari a 253.100, in netto calo rispetto ai 320.892 di 24 ore fa. Il tasso di positività sale al 6,2% rispetto al 5,5% di sabato. Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.251, con un decremento di 403 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.585 (ieri 3.588): 175 ingressi nella giornata di oggi a fronte dei 186 di ieri. I positivi in isolamento domiciliare sono 502.169.

Il maggior numero dei nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (2.302 ); a seguire Campania (1.854), Lazio (1.675), Piemonte (1.372) e Puglia (1.359). Il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia sale a 3.769.814.



