Cronaca 1465

Riaperto lo svincolo di Caltanissetta sulla A19, Cancelleri entusiasta: "Evitati disagi ai cittadini"

Grazie all’esecuzione degli interventi in più turni, è stato possibile riaprire lo svincolo con oltre un giorno e mezzo di anticipo

Redazione

22 Ottobre 2021 11:24

È stato riaperto al traffico lo svincolo di Caltanissetta sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in seguito alla chiusura dovuta alle operazioni di demolizione del viadotto Salso, le cui ultime dieci campate erano state fatte brillare martedì scorso. Lo svincolo era stato chiuso poiché le rampe sarebbero state colpite, come poi avvenuto, dai numerosi detriti. La frantumazione e rimozione dei detriti erano programmate fino alle ore 24 di sabato 23 ottobre. Grazie all’esecuzione degli interventi in più turni, è stato possibile riaprire lo svincolo con oltre un giorno e mezzo di anticipo rispetto alle previsioni. Nel mese di novembre sarà attuata l’ultima fase che prevede la demolizione delle pile del viadotto.

“Apprendo da Anas che già questa mattina è stato riaperto lo svincolo della A19 in entrata e uscita per Caltanissetta” annuncia entusiasta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. “Sono molto soddisfatto perché Anas aveva comunicato che sarebbe stato chiuso fino a domani per i lavori di sgombero dei detriti in seguito alla demolizione del vecchio viadotto Salso avvenuta martedì scorso, ma ho fin da subito chiesto uno sforzo per anticipare la riapertura il prima possibile ed evitare ulteriori disagi a cittadini e imprese che hanno necessità di immettersi sulla A19” spiega il sottosegretario Cancelleri.

“L’attenzione e l’impegno di chi sta lavorando nei cantieri della SS640 è sotto gli occhi di tutti” conclude Cancelleri.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.



